Коронавірус у Дніпрі: опублікована свіжа статистика захворюваності

Станом на ранок 13 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилася 821 особа. За останню добу позитивний результат тесту отримали вісім дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 170 осіб. 86 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Четверо хворих перебувають у вкрай тяжкому стані. Перемогти хворобу вдалося 650 жителям Дніпра. 16 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що УЄФА виключив чемпіона Косова з Ліги чемпіонів через коронавірус.