Комунальники Дніпра зможуть заходити в квартири без згоди власників

Міськрада Дніпра прийняла порядок доступу в приміщення будинків для ліквідації аварій.

Розгорнуту методику розробили для ліквідації аварій в житлових будинках. Про це повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

Порядок доступу регулює законний спосіб проведення робіт в квартирах під час відсутності господарів. Робити це зможуть тільки в невідкладних випадках, коли мова йде про порятунок життя і здоров'я людей.

Також в разі проривів працівники муніципальних служб матимуть незаперечна дозвіл потрапити в будинок і провести необхідні роботи.

Комунальники зможуть заходити в квартиру без дозволу Vgorode.ua

Комунальникам не доведеться перекривати воду і теплопостачання всьому будинку або в підїзді. Ремонтники зможуть усунути проблему безпосередньо там, де вона виникла.

Господаря помешкання сповістять про ситуацію, а за процесом стежитимуть правоохоронці та сусіди. Після завершення робіт двері або вікна квартири опечатані.

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