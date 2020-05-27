Коли відбудеться ЗНО 2020 на Дніпропетровщині: оприлюднено графік

У Міністерстві науки і освіти України затвердили графік проведення ЗНО.

Пробна сесія з української мови та літератури відбудеться 15 червня.

З інших навчальних предметів – 17-го, повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради.

З понеділка на сайті Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти з'являться оновлені запрошення-перепустки, в яких будуть вказані адреси пунктів пробних тестів. Дізнатися результати тестування можна буде за допомогою онлайн сервісу.

Школярі пишуть ЗНО minval.az

"Для отримання результатів ЗНО кожному учаснику потрібно буде занести свої відповіді в спеціальний сервіс в наступні терміни: з 15 по 17 червня для української мови і літератури та з 17 по 19 червня всі інші предмети. Результати з української мови та літератури можна буде дізнатися до 21 червня ", – сказала Наталія Галич, методист методичного центру при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Пропускати учасників ЗНО до пунктів здачі будуть тільки з документом, за яким вони зареєструвалися, запрошення-перепустки та із засобами індивідуального захисту. Це маска або респіратор і антисептик для рук.

Основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і закінчиться 17 липня. Поріг "здав-не здав" і результати ЗНО опрелюднять за відповідними датами:

Математика і фізика "поріг" до 16 липня, результати до 17.

Українська мова і література, іноземні мови, біологія та історія України - "поріг" до 24 липня, результати до 25.

Хімія - "поріг" до 28 липня, результати до 29.

До 4 червня зареєстровані учасники зможуть отримати запрошення-перепустки. В них буде вказано час і місце проведення тестування.

Інформацію про основну сесії ЗНО з усіх предметів розмістять на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти до 29 липня.

Додаткова сесія ЗНО для тих, хто за станом здоров'я не зміг взяти участь в основній, запланована на 23 липня і 11 серпня. Результати з'являться 14 серпня.

"На основну сесію ЗНО учасників будуть підвозити до пунктів здачі за графіком. Якщо в попередні роки інтервал допуску учасників становив 30 хвилин, то цього року 1 годину 5 хвилин ", – сказала Марина Горбенко-Хвастунова, директор Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти

Перешкодою для потрапляння в пункт здачі ЗНО може стати стан здоров'я, підвищення температури або ознаки респіраторного захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ЗНО, єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування через COVID-19 відбудуться з дотриманням ряду протиепідемічних заходів.

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