Кілька районів Дніпра залишаться без світла: список адрес

У понеділок, 4 листопада, в п'яти районах Дніпра не буде світла.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, технічним обслуговуванням мереж і монтажем устаткування, повідомляє "ДТЕК Дніпровські електромережі".

У п'яти районах Дніпра відключать світло rozhyshche.rayon.in.ua

Світло відключать за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

пров. Окопний, 1 – 23, 2 – 36;

вул. Казахстанська, 9 – 41, 73 – 141, 28/1 – 88, 90 – 146;

вул. Мінусинська, 1 – 13, 6 – 22, 30 – 34;

вул. Щитова, 131 – 133, 142 – 158;

вул. Передова, 267 – 329, 346 – 394;

вул. Ангеліної, 15 – 167, 30 – 126;

пров. Донецький, 11;

вул. Житомирська, 90, 128 – 264г, 171 – 327б;

пров. Чернігівський, 1 – 25, 385, 2 – 32а;

вул. Архангельська, 1 – 49, 2 – 56;

вул. Богомаза, 133, 135, 177;

вул. Гагринська, 73 – 199, 40 – 198;

пров. Гагрінській, 1 – 13, 2 – 30;

вул. Грінченка, 58 – 226, 33 – 245;

туп. Грінченка, 2 – 12, 11;

вул. Вітчизняна, 69/1 – 89, 24д, 26;

вул. Петрозаводська, 2 – 6;

вул. Семипалатинська, 1 – 39, 2 – 54;

пров. Семипалатинський, 2 – 6;

Індустріальний район:

вул. Заболотного, 2 – 34, 1 – 25;

вул. Дружна, 38;

вул. Урожайна, 2 – 28, 3 – 23;

вул. Новокузнецька, 1 – 39;

Соборний район:

Кодацький узвіз, 6 – 54, 1 – 75;

пров. Мандриківській;

вул. Гончара, 10 – 14;

вул. Набережна Перемоги, 11а, 13, 37б, 39а, 50а;

пр. Героїв, 43, 45, 1 – 9;

пр. Добровольців, 6, 1 – 13, 10;

Шевченківський район:

вул. Січових Стрільців, 1 – 3, 2;

вул. Шевченко, 36;

пр. Яворницького, 51 – 53;

Чечелівське район:

вул. Меренкова, 4 – 16, 13, 35;

вул. Гомельська, 1 – 7, 2 – 4, 34, 35;

вул. Камчатська, 1 – 9;

вул. Могилевська, 10;

вул. Леваневського, 42, 56 – 88, 59, 63 – 99;

вул. Ларіонова, 1, 2, 3, 4, 9 – 171, 20 – 50;

вул. Аптекарський балка, 32 – 44, 44а, 94 – 98;

"ДП" "Сервісенерго", підстанція №31;

ДГЕС ГЕТ;

Протект СКТБ "Елеватормельмаш";

ТОВ "Сокіл-Брок", вул. Белелюбського, 25;

ТОВ "Дніпроінструмент", вул. Белелюбського, 27;

ПП Воробйова, вул. Гаршина, 22;

Автобаза Придніпровської залізниці;

вул. Давидова, 2б, 71, 183;

пр. Металургів, 2а, 2д, 4;

вул. Новоорловська, 28, 30, 34.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в листопаді поточного року ціни на газ для українців виростуть, оскільки облгази встановили нові тарифи за транспортування блакитного палива. При цьому тарифи в різних областях подорожчають по-різному, а в деяких регіонах вартість перекачування газу виросте вчетверо.

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