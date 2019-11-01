Кілька районів Дніпра залишаться без світла: список адрес

У понеділок, 4 листопада, в п'яти районах Дніпра не буде світла.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт, технічним обслуговуванням мереж і монтажем устаткування, повідомляє "ДТЕК Дніпровські електромережі".
У п'яти районах Дніпра відключать світло
rozhyshche.rayon.in.ua
Світло відключать за такими адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
пров. Окопний, 1 – 23, 2 – 36;
вул. Казахстанська, 9 – 41, 73 – 141, 28/1 – 88, 90 – 146;
вул. Мінусинська, 1 – 13, 6 – 22, 30 – 34;
вул. Щитова, 131 – 133, 142 – 158;
вул. Передова, 267 – 329, 346 – 394;
вул. Ангеліної, 15 – 167, 30 – 126;
пров. Донецький, 11;
вул. Житомирська, 90, 128 – 264г, 171 – 327б;
пров. Чернігівський, 1 – 25, 385, 2 – 32а;
вул. Архангельська, 1 – 49, 2 – 56;
вул. Богомаза, 133, 135, 177;
вул. Гагринська, 73 – 199, 40 – 198;
пров. Гагрінській, 1 – 13, 2 – 30;
вул. Грінченка, 58 – 226, 33 – 245;
туп. Грінченка, 2 – 12, 11;
вул. Вітчизняна, 69/1 – 89, 24д, 26;
вул. Петрозаводська, 2 – 6;
вул. Семипалатинська, 1 – 39, 2 – 54;
пров. Семипалатинський, 2 – 6;
Індустріальний район:
вул. Заболотного, 2 – 34, 1 – 25;
вул. Дружна, 38;
вул. Урожайна, 2 – 28, 3 – 23;
вул. Новокузнецька, 1 – 39;
Соборний район:
Кодацький узвіз, 6 – 54, 1 – 75;
пров. Мандриківській;
вул. Гончара, 10 – 14;
вул. Набережна Перемоги, 11а, 13, 37б, 39а, 50а;
пр. Героїв, 43, 45, 1 – 9;
пр. Добровольців, 6, 1 – 13, 10;
Шевченківський район:
вул. Січових Стрільців, 1 – 3, 2;
вул. Шевченко, 36;
пр. Яворницького, 51 – 53;
Чечелівське район:
вул. Меренкова, 4 – 16, 13, 35;
вул. Гомельська, 1 – 7, 2 – 4, 34, 35;
вул. Камчатська, 1 – 9;
вул. Могилевська, 10;
вул. Леваневського, 42, 56 – 88, 59, 63 – 99;
вул. Ларіонова, 1, 2, 3, 4, 9 – 171, 20 – 50;
вул. Аптекарський балка, 32 – 44, 44а, 94 – 98;
"ДП" "Сервісенерго", підстанція №31;
ДГЕС ГЕТ;
Протект СКТБ "Елеватормельмаш";
ТОВ "Сокіл-Брок", вул. Белелюбського, 25;
ТОВ "Дніпроінструмент", вул. Белелюбського, 27;
ПП Воробйова, вул. Гаршина, 22;
Автобаза Придніпровської залізниці;
вул. Давидова, 2б, 71, 183;
пр. Металургів, 2а, 2д, 4;
вул. Новоорловська, 28, 30, 34.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в листопаді поточного року ціни на газ для українців виростуть, оскільки облгази встановили нові тарифи за транспортування блакитного палива. При цьому тарифи в різних областях подорожчають по-різному, а в деяких регіонах вартість перекачування газу виросте вчетверо.
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