Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

У п'ятницю, 10 липня, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

вул. Фурманова, 7,9,13 / 15;

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Артюшенко, 78-84,106;

вул. Бокова, 1,7,9;

вул. Крюковська, 1-45,2-24;

вул. Михайлівська, 75-99,78-102;

вул. Вітчизняна, 15-47,2-8;

вул. Таганрозька, 1-33,2-44;

вул. Бойова, 2-18;

вул. Варварівська, 1,9,13-21;

вул. Новочеркаська, 3-63,2-64;

вул. Полєнова, 1-59,2-60;

вул. Гагрінська, 8-38,27-71;

пров. Солончаковий, 1-15,1-19;

вул. Грінченка, 109-117.

Новокодацький район:

вул. Кам'янська, 22, 24;

вул. Возз'єднання, 25;

вул. Коксова, 12, 19;

пров. Черкаський, 1-21, 15, 15б, 45, 49, 57-95, 145-159, 181, 193, 16а, 16-20, 28-40, 164-186, 212, 214;

вул. Черкаська, 1-101, 2-22, 66-90.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі з 9 по 11 липня оголосили попередження про стихійні метеорологічні явища. Рівень небезпеки 1 – жовтий.