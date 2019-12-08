Хмарно і сухо: в Дніпрі синоптики дали прогноз погоди на неділю

У неділю, 8 грудня, в Дніпрі очікується похмура погода. За прогнозами синоптиків, опади малоймовірні.

До вечора хмари, що пануватимуть в небі увесь день, заберуться геть. Про це повідомляє Синоптик.

У Дніпрі синоптики дали прогноз погоди на неділю Vgorode.ua

Вдень температура повітря буде коливатися від 0 до +4 градусів за Цельсієм. Вночі похолодає до 1 градуса нижче нуля. Відносна вологість складе 93-97%.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що хлопець з Дніпропетровщини вразив мережу добрим вчинком. Всього за кілька днів історія набрала тисячі лайків і сотні вдячних коментарів.

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