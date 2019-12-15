Густий туман в Дніпрі: рятувальники попереджають про небезпеку

Метеорологи попереджають про те, що Дніпро і область накриє густий туман. Видимість становитиме від 300 до 500 метрів.

Фахівці повідомляють про перший рівень небезпеки, передає OBOZREVATEL.

Рятувальники Дніпра попереджають про туман tsn

Як повідомили в ГСЧС Дніпропетровської області, вночі 15 грудня і в першій половині дня в Дніпрі і по Дніпропетровській області очікується небезпечний туман.

15 грудня: Хмарно. Без істотних опадів, вдень невеликий дощ. У першій половині дня – туман. Вітер 7 – 12 м/с. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 тепла, вдень 3 – 8 тепла, по місту вночі 2 – 4, вдень 5 – 7 тепла.

16 грудня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі від 2-х морозу до 3 тепла, вдень 2 – 7 тепла.

17 грудня: Хмарна погода. Вночі та вранці місцями туман. Вітер 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5 тепла, вдень 3 – 8 тепла.

Відзначимо, що в туманну погоду водіям і пішоходам потрібно бути ще уважнішими на дорогах міста і області. Варто також пам'ятати про ПДР і по можливості відкласти поїздку.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на Київщині через густий туману сталося жахливе ДТП: є жертва. Відео 18+.

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