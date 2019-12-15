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15 грудня • оновлено в 12:11
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Яна Коваль

Густий туман в Дніпрі: рятувальники попереджають про небезпеку

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Метеорологи попереджають про те, що Дніпро і область накриє густий туман. Видимість становитиме від 300 до 500 метрів.

Фахівці повідомляють про перший рівень небезпеки, передає OBOZREVATEL.

Рятувальники Дніпра попереджають про туман

Рятувальники Дніпра попереджають про туман

tsn

Як повідомили в ГСЧС Дніпропетровської області, вночі 15 грудня і в першій половині дня в Дніпрі і по Дніпропетровській області очікується небезпечний туман.

15 грудня: Хмарно. Без істотних опадів, вдень невеликий дощ. У першій половині дня – туман. Вітер 7 – 12 м/с. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 тепла, вдень 3 – 8 тепла, по місту вночі 2 – 4, вдень 5 – 7 тепла.

16 грудня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі від 2-х морозу до 3 тепла, вдень 2 – 7 тепла.

17 грудня: Хмарна погода. Вночі та вранці місцями туман. Вітер 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 0 – 5 тепла, вдень 3 – 8 тепла.

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Відзначимо, що в туманну погоду водіям і пішоходам потрібно бути ще уважнішими на дорогах міста і області. Варто також пам'ятати про ПДР і по можливості відкласти поїздку.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на Київщині через густий туману сталося жахливе ДТП: є жертва. Відео 18+.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
погода новини дороги синоптик
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