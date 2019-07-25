Головний університет Дніпра увійшов в ТОП-10 кращих ВНЗ України

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара потрапив в ТОП-10 найпопулярніших ВНЗ в Україні.

Міносвіти назвало десятку ВНЗ, які отримали найбільше заяв від вступників з усієї України. У список потрапило і Дніпро, повідомили в департаменті освіти і науки ДніпроОДА.

Дніпровський національний університет Днепр Час

У 2019 в усі вищі навчальні заклади України абітурієнти подали 1,5 млн заяв. З них майже 15 тисяч надійшло в Дніпровський національний університет. Тому він потрапив в ТОП-10 найпопулярніших ВНЗ у цьому році.

У департаменті відзначили, що в десятці ВНЗ, в які надійшло найбільше заяв від абітурієнтів є установи Києва, Львова, Харкова та Дніпра.

Найпопулярніші серед абітурієнтів 2019-го спеціальності - філологія, право і менеджмент. Також чимало вступників хочуть стати айтішниками, педагогами та журналістами.

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