Героїчний вчинок: під Дніпром охоронець супермаркету врятував життя жінці

У місті Павлоград Дніпропетровської області охоронець одного із супермаркетів врятував життя жінці.

Завдяки своєчасній реакції й умінню надавати допомогу, охоронцю супермаркету "АТБ" вдалося зберегти життя жінці, повідомляє "Інформатор".

Під Дніпром охоронець супермаркету врятував життя жінці Рабочий путь

Як стало відомо, подія трапилася на вулиці Західнодонбаській. Покупець втратила свідомість, почала заковтувати мову і перестала дихати.

Потім охоронець супермаркету Сергій Кутасевич моментально кинувся на допомогу жінці. Поки медики були в дорозі, співробітник супермаркету надавав першу допомогу. Завдяки цьому жінка прийшла до тями.

Сергій Кутасевич Інформатор

Пізніше на місце прибули медики швидкої допомоги і госпіталізували жінку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині очікується різке погіршення погодних умов. Так, з 12 по 13 червня в регіоні прогнозують сильні пориви вітру і попереджають про можливі пожежі.

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