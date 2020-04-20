Мер Дніпра Борис Філатов закликав українців не відвідувати кладовища після Великодня та не порушувати карантин.

Глава міста повідомив в Facebook, що в Світлу Седмицю (тиждень, наступний після Великодня) поминання покійних не відбуваються.

"Сам Великдень є перемогою Життя над Смертю та тому не варто в цей період йти на кладовище. Якщо мені не вірите, то запитайте про це свого духівника, і він вам це підтвердить. Поминальні дні (Радониця, "Гробки") припадають на Фомінин Тиждень (наступний після Світлої) і ми успадкували їх від стародавніх слов'ян. Тому пам'ятаємо, що в християнській традиції суть поминання – є молитва, а не тризна з бенкетом, як у язичників", – нагадав Філатов.

Гробки після Великодня

Чиновник додав, що замість обіду на кладовищі краще надати милостиню..

"Тому, якщо ви все-таки люди православні, то замість того, щоб упиватися горілкою на могилах своїх покійних родичів, краще продуктовий набір для незаможних або допоможіть з ліками старенькій. І, так, ніде ні в Святому Письмі, ні в Святому Переданні ані слова про те, що на кладовища потрібно пертися з мангалами і шашликами. І ніхто з Святих Отців не рекомендував жерти на могилах олів'є", – підкреслив Філатов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Філатов розповів, як повинні проходити Великдень і поминальні дні.

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