Філатов приїхав на Новий міст і сказав, що спокійно ставиться до перекриття

Вранці, 18 липня, Борис Філатов провів робочу зустріч на Новому мосту в Дніпрі.

Міський голова подивився хід ремонтних робіт і поговорив з підрядниками на мосту. Про це OBOZREVATEL повідомляє з місця події (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Філатов приїхав на Новий міст

Філатов повідомив, що спокійно ставиться до перекриття переправи в центрі Дніпра. Він нагадав, що в 2004 році цей міст перекривали на шість місяців, і це не привело до транспортного колапсу.

"Чому я більш-менш спокійно ставлюся до цієї історії. Давайте згадаємо 2004 рік. Тоді міст перекривали на півроку для того, щоб повністю поміняти асфальт. Три дні був колапс, а потім все "розсмокталося". І це з урахуванням того, що тоді був дуже сильний транзит з Донецька. Зараз його немає ", - сказав Філатов.

Мера здивувала кількість людей, які пішли пішки через Новий міст. Він пообіцяв, що для зручності городян звільнять пішохідну частину і обладнають проїзд для велосипедистів.

"Ми не очікували такої великої кількості людей. Але я думаю це ті люди, які будуть ходити кожен день. Їм всім пропонують йти по пішохідній частині, але вони йдуть по асфальту. Ми будемо виставляти муніципалів і всім чемно пропонувати йти по пішохідній частині. Зараз викладуть піддони і обладнають спеціальний перехід для того, щоб можна було переїжджати на скутерах і велосипедах ", - підкреслив Філатов.

Міський голова додав, що подібні зустрічі на Новому мосту він буде проводити щодня, поки переправу не відремонтують.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 2 липня Борис Філатов побився об заклад з президентом Володимиром Зеленським. Якщо в Дніпрі не відремонтують Новий міст до 14 вересня 2019 року, мер подасть у відставку.

Пізніше Філатов прокоментував парі із Зеленським. Він повідомив, що ніколи не тримався за свою посаду.

16 липня Борис Філатов повідомив, що Новий міст повністю перекриють на два місяці.

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