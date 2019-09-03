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3 вересня • оновлено в 11:47
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Дощі з грозами: в Дніпрі погіршиться погода

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У Дніпрі з 3 по 9 вересня оголосили попередження про надзвичайну пожежну небезпеку.

Так, на території області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Дощі і літня спека: прогноз погоди на 3 вересня від ObozTV

Погода

Погода

newacademy.spb.ru

4 та 5 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ з грозою. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі складе 12-17 градусів, а вдень - 27-32 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році вересня буде відносно теплим, в жовтні очікується "класична" погода, а ось листопада прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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