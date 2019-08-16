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Доля каруселі біля ЦУМу в Дніпрі: міськрада озвучила рішення

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У Дніпрі створили петицію, в якій закликають демонтувати карусель біля ЦУМу і встановити замість неї фонтан.

Так, петиція набрала необхідну кількість голосів. У зв'язку з цим, юристи, економісти і архітектори обговорили винесення питання на сесію міської ради, повідомляє Dnepr.info

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Карусель біля ЦУМу в Дніпрі

Карусель біля ЦУМу в Дніпрі

За словами Олександра Шикуленко, заступника мера Дніпра, установка фонтана обійдеться у велику суму грошей. Але незабаром на цьому місці будуть виводити вихід для метро, тому фонтан в будь-якому випадку доведеться прибрати.

Крім цього, головний архітектор Дніпра Дмитро Волик заявив, що петиція робочій групі сподобалася і вони готові запросити її автора на подальше обговорення долі центральної площі міста.

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Відзначимо, що фонтан, можливо, з'явиться, але в іншому місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради почали інвентаризацію маршруток.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЦУМ
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