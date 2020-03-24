Дніпрянин за гроші Москви нагнітав коронавірусну істерику в Україні

У Дніпрі Служба безпеки України затримала інтернет-агітатора, який публікував у соцмережах неправдиву інформацію про поширення COVID-19 в Україні.

Також він закликав до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності України. Відповідні завдання надходили українцеві від "куратора" з Російської Федерації.

Для нагнітання паніки в суспільстві житель Дніпра мав робити фото та відео з порожніми полицями в магазинах, чергами в аптеках, фіксувати роботу спецтехніки та правоохоронців. Надалі замовники планували використовувати матеріали для підготовки хибних новин.

Дніпрянин за гроші Москви нагнітав коронавірусну істерику LIGA.net

Серед фейків, які розповсюджував пропагандист, виявлено й відео про те, що в міському транспорті трапилася бійка, оскільки один з пасажирів нібито кашляв і мав ознаки коронавірусу. Служба безпеки України спростувала його, як недостовірний.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, які підтверджують протиправну діяльність. В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що болгарська ясновидиця Ванга передбачила на 2020 рік велику фінансову кризу, результатом якої стане падіння значимості світових валют.

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