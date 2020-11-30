Дніпряни – про ініціативу Філатова щодо розвитку "Бюджету участі": можливість вдихнути нове життя у свої вулиці та житломасиви

"Бюджет участі" – найпопулярніша програма серед дніпрян. Щороку до неї долучаються десятки розробників, які прагнуть зробити кращими свої двори, вулиці, мікрорайони та селища.

"Так ми стаємо більш відповідальними. Знаємо, як важливо берегти те, що є в місті, адже воно втілене за нашими ідеями і нашими зусиллями", – пояснюють учасники партиципаторного фінансування. 30 листопада у Дніпрі провели церемонію нагородження переможців п’ятого етапу "Бюджету участі", котрий відзначився найвищими за всі роки існування показниками – 310 авторів подали 543 розробки.

Так, найбільшу кількість голосів (майже 6,7 тис.) отримав великий освітній проєкт "Лабораторія комп'ютерної графіки "Літера дизайну". Загалом, лідерами в сфері освіти стали 13 проєктів, присвячені впровадженню в школах STEM-технологій (Акронім, яким традиційно окреслюють підхід до освітнього процесу, відповідно до якого основою набуття знань є проста та доступна візуалізація наукових явищ. Утворений від поєднання науки, технологій, інженерії та математики, – ред.) .

"Цього року ми запустили три проєкти. Виграв один із них. Він розраховувався так, щоб ліцеїсти отримували знання в ході навчального процесу, а викладачів і талановитих учнів із інших шкіл – запрошувати на навчання, підготовку і участь у змаганнях із комп’ютерної графіки", – розповідає один із розробників Микола Кузічев.

Серед переможців гуманітарного типу три великих проєкти стосуються сфери охорони здоров'я. Першість у муніципальних ініціативах здобули ідеї щодо встановлення відеокамер з підключенням до системи "Безпечне місто", нові дитячі та спортивні зони, а також ідеї для будинків ОСББ.

Юлія Черечеча називає себе активною лобісткою житломасиву Сокіл, де вона мешкає. Жінка переконана, що "Бюджет участі" для кожного дніпрянина – це, насамперед, територія можливостей. Цьогоріч одразу шість її ініціатив здобули перемогу на громадському голосуванні. Зокрема, це – благоустрій бульвару Слави та створення зони для вигулу собак.

"Кожен може реалізувати свої ідеї, свої проєкти бюджетним коштом. Це надважливо. Так ми будуємо своє місто, свої школи, дитсадки, житломасиви. Ми вдихаємо життя у наші двори та території", – переконана Юлія Черечеча. Дніпрянка також ділиться секретом залучення голосів. Каже, що потрібно об’єднуватися не лише задля проєкту, а й у повсякденному житті.

Наймолодший автор і переможець п’ятого етапу "Бюджету участі" – 16-річний Михайло Ігнатенко з проєктом для тренування збірної команди спортсменів міста зі спортивного туризму. Любов до цієї справи хлопець перейняв від дідуся та батька. У спортивному туризмі Михайло вже здобув звання чемпіона України. Тож свою ініціативу розробляв разом із однодумцями.

"Ми з друзями вирішили, що нам необхідний новий спортивний майданчик – щоб були можливості готуватися до змагань високого рівня. І щоб допомогти юнакам і дівчатам спортивно розвиватися. Мій тато сказав, що є "Бюджет участі", і я вирішив спробувати", – розповідає хлопець.

Мер Дніпра Борис Філатов наголосив, що міська влада і надалі підтримуватиме розвиток партиципаторного бюджету.

"Це – моя принципова позиція. "Бюджет участі" – гарна і правильна ініціатива. У Дніпрі вона є чи не найбільш профінансованою в країні. Ми входимо до трійки лідерів. Будемо додавати "Бюджету участі" ще більше коштів наступного року. Будемо залучати до цих програм якомога більше людей", – сказав міський голова.