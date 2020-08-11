Дніпро засипало величезним градом, буря поламала дерева: фото та відео негоди

Буря накрила Дніпро.
У Дніпрі увечері 11 серпня пройшла сильна буря, місто накрило дощем і градом
Як пише "Інформатор", шквальний вітер повалив деякі дерева й обламав гілки в центрі міста, а град побив автомобілі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Головні вулиці Дніпра затопило. Град розміром із горошину обсипав Воскресенську, проспект Яворницького та найближчі вулиці.
Град у Дніпрі. Інформатор
Град у Дніпрі. Інформатор
Розмір граду. Інформатор
Град у Дніпрі. Інформатор
Град у Дніпрі. Інформатор
Град у Дніпрі. Інформатор
Через буревій громадський транспорт ходив із затримками, передає vgorode.ua. Деякі маршрутки і тролейбуси були змушені змінити маршрут.
За оперативною інформацією ДСНС, рятувальники виїжджали ліквідовувати наслідки стихії 8 разів. Вони відкачують воду, прибирали обвалені дерева.
Так, на вулиці Харківській металевий лист відвалився від даху на п'ятому поверсі. Покриття також злетіло з даху на вулиці Старокозацькій.
На вулиці Князя Володимира Великого легковик затопило водою і двоє людей, які перебували всередині, не могли вийти.
На Антоновича дерево впало перед в'їздом до лікарні.
Вітер зламав дерево біля в'їзду в лікарню. vgorode.ua
Вода також затопила ТРЦ "Мост Сіті", де не витримала ливнівка. Вода почала заливатися зверху в магазини.
Наслідки негоди в Дніпрі. Інформатор
Наслідки негоди в Дніпрі. Інформатор
Наслідки негоди в Дніпрі. Інформатор
Град. Інформатор
Наслідки негоди в Дніпрі. Інформатор
Наслідки негоди в Дніпрі. Інформатор
Наслідки негоди в Дніпрі. Інформатор
Затоплені вулиці. Інформатор
Затоплені вулиці. Інформатор
Затоплені вулиці. vgorode.ua
Буря в Дніпрі. Скрін відео
Як писав OBOZREVATEL, в Україні в середу, 12 серпня, невеликий дощ пройде а півдні та сході країни, також очікується істотне похолодання.