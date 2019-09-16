Дніпро залишиться без світла: кого торкнеться

У Дніпрі 17 вересня заплановане масштабне відключення світла.
Це пов'язано з проведення технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Час пік
Світла не буде за наступними адресами:
Чечелівський район:
вул.Балістична 2-22;
вул.Батайська 1-31, 2-26;
вул.Водопьянова 2-74, 3-73а;
вул.Калінінградська1-11, 2-18, 17-23;
вул.Керченська 1-19, 2-20;
вул.П'ятирічки 1-31, 2-34;
вул. Співдружності 1-23, 2-26;
вул. Січнева 2, 4, 4а, 6-40, 15, 17-45;
пров.Зеленогірський 35а;
вул.Ново-Січнева 18-28, 38, 46б;
вул. Зеленогірська 32-72, 35-71;
вул. Ново-Січнева 1-7a, 2а-4,10, 17-49;
вул. Січнева 47-65, 42-56.
Новокодацький район:
вул. 8 березня 1а, 1-57, 2-64;
вул. Олімпійська 1-15;
пров. 8 березня 1-27, 2-22;
вул.Тельмана (вул. Ріжкового) 25-49, 32-70, 51-115, 72-120;
вул. Ткаченко 30-44а;
вул. Ефрейтора Пирогова 7,15, 19, 23, 64, 66;
вул. Комсомольська 1-81, 2-66;
вул.А.Павлова 29;
вул.Пушкіна 15-95;
пров.Пушкіна 1-27;
вул.Пушкіна 22-92;
вул.Лісова (Таромське) 34-114;
вул. Пушкіна 1-13, 2-18;
пров.Лісовий 4-14,2,1-14;
вул.Кайдацька 10-34, 21-43;
вул.Квітки 14-22;
вул.Платона Петряєва 26-50, 27-51;
вул.Бібікова (Павла Бута) 9-11, 17-29, 24, 30-40, 46, 48;
вул.Аверіна 1а-41 2-28;
пров.Черкаський 1-19,16-20,28-40,29,45,49,145-159, 176-186, 181,193,192-198;
вул.Черкаська 26-42;
пров.Черкаський 57-95,102,104,110,114,118;
вул.Черкаська 1 39, 39/1, 41-101, 66-90;
вул.Чигиринська 2-16,3-17;
вул.Конструктивна 8а;
вул.Миргородська 10,11 / 1;
вул.Піхотинцев 1-25, 2-18;
вул.Сіровця 21-35, 22-38;
вул.Ташкентська 7-29, 10-28;
вул.Тініста 7;
вул.Чеботарьова 28а, 32;
вул. Велика 1-29, 8-20;
вул. Героїв Краснодона 2-8, 8а, 3-21 "б";
вул.Мала 5, 18-24, 1-3, 2-16;
вул.Молочарська 23,23;
вул.Нова-Партизанська 1-15;
вул.Партизанська 1,1a-19, 2-28;
вул.Героїв Краснодона 23а, 23б.
Амур-Нижньодніпровський район:
пров.Снайперский 1-3,4-6;
пров. Шефський 2-14,19-21;
вул.Шефська 138-122,66-120,59-119;
вул.Межева 4б;
вул. Алуштинська 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7;
вул.Водопровідна 75-77,46;
вул.Лазаревська 2-16;
вул.Тайгова 23-71,26-76;
пров.Тайговий 2-10,1;
вул. Межова 2-30;
вул.Шефська 127-151;
вул.Алуштинська 13-29,1в, 11,7,7а;
вул.Анадирська 12-14б;
вул.Приозерна 20а;
пров. Анадирський 7-29;
вул.Анадирська 19А-19Ж, 19 / 1,19Д, 19г, 19В, 19В / 1,19Б, 19А, 19г, 19Е, 17Б, 17,39-21,34-16,2-14,3-15А, 15Б , 15,38;
вул.Л.Роя 24А, 24Б;
вул.Широка 130-132; 197-217; 138-138Б;
вул.Алуштинська 1а / 1,1,5,9,9а, 4-8;
вул. Вітряна 52-56,58-62;
вул.Л.Роя 27-33, 28;
вул.Башкирська 1-5;
вул.Л.Роя 1-25,2-20;
вул.Широка 112А-214,177-197;
вул.Вітрова 5;
вул. Л.Роя 26;
вул.Варваровська 27а, 73;
пров. Інгульський 2-8; 10-30,3-13;
вул.Новочеркаська 113-211,88-152;
пров.Новочеркаський 1-29,2-24;
пров.Поленова 2-62,3-37;
Самарський район:
вул.Білокам'яна 2-16,1-23;
вул.Дубінінська 1-31,2.
Індустріальний район:
вул. Березинська, 76Б.
Шевченківський район:
вул.Троицька, 10, 20-22, 22а, 33, 40;
вул.Світлова, 46;
вул.М. Грушевського, 57-65, 77;
вул.С.Петлюри, 9-23, 10-26;
вул.Благоєва, 1-7, 2-10;
вул.Димитрова, 1-11, 2-18;
вул.Українська, 1-15, 2-20;
вул.С.Стрільців, 59-79, 62-76;
вул.А.Кониського, 47-51, 44-50;
вул.Дарвіна, 21-37, 14-28;
вул. Дегтярьова, 39;
вул.І.Сікорського, 8;
вул.М.Маліновського 124;
вул. Бестужева, 1-11, 2-18, 32-36, 42, 20-26, 13-41, 28;
вул. Мальовнича 52-110, 43-65, 2-50, 1-41, 2-50, 1-41;
вул. Відпочинку, 28-40, 29-51;
вул. Оранжерейна 2-12, 11-23, 45а, 1-5;
вул. Князя Костянтина Острозького, 5-11, 4-14;
вул. Романовського, 6-34, 9-31;
вул. Солов'їна, 2-6, 10, 14-40, 1-45;
вул. Туркменська, 3-45, 49, 51, 18-38;
вул. Командира Юніна, 32-62, 19-49;
вул. Олександра Серебрякова, 11.
Центральний район:
пр. О. Поля 10-12;
вул. Ушакова, 74;
вул. Новосельна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі діти під час гри облили бензином і підпалили 8-річного хлопчика.
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