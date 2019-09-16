Дніпро залишиться без світла: кого торкнеться

У Дніпрі 17 вересня заплановане масштабне відключення світла.

Це пов'язано з проведення технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Час пік

Світла не буде за наступними адресами:

Чечелівський район:

вул.Балістична 2-22;

вул.Батайська 1-31, 2-26;

вул.Водопьянова 2-74, 3-73а;

вул.Калінінградська1-11, 2-18, 17-23;

вул.Керченська 1-19, 2-20;

вул.П'ятирічки 1-31, 2-34;

вул. Співдружності 1-23, 2-26;

вул. Січнева 2, 4, 4а, 6-40, 15, 17-45;

пров.Зеленогірський 35а;

вул.Ново-Січнева 18-28, 38, 46б;

вул. Зеленогірська 32-72, 35-71;

вул. Ново-Січнева 1-7a, 2а-4,10, 17-49;

вул. Січнева 47-65, 42-56.

Новокодацький район:

вул. 8 березня 1а, 1-57, 2-64;

вул. Олімпійська 1-15;

пров. 8 березня 1-27, 2-22;

вул.Тельмана (вул. Ріжкового) 25-49, 32-70, 51-115, 72-120;

вул. Ткаченко 30-44а;

вул. Ефрейтора Пирогова 7,15, 19, 23, 64, 66;

вул. Комсомольська 1-81, 2-66;

вул.А.Павлова 29;

вул.Пушкіна 15-95;

пров.Пушкіна 1-27;

вул.Пушкіна 22-92;

вул.Лісова (Таромське) 34-114;

вул. Пушкіна 1-13, 2-18;

пров.Лісовий 4-14,2,1-14;

вул.Кайдацька 10-34, 21-43;

вул.Квітки 14-22;

вул.Платона Петряєва 26-50, 27-51;

вул.Бібікова (Павла Бута) 9-11, 17-29, 24, 30-40, 46, 48;

вул.Аверіна 1а-41 2-28;

пров.Черкаський 1-19,16-20,28-40,29,45,49,145-159, 176-186, 181,193,192-198;

вул.Черкаська 26-42;

пров.Черкаський 57-95,102,104,110,114,118;

вул.Черкаська 1 39, 39/1, 41-101, 66-90;

вул.Чигиринська 2-16,3-17;

вул.Конструктивна 8а;

вул.Миргородська 10,11 / 1;

вул.Піхотинцев 1-25, 2-18;

вул.Сіровця 21-35, 22-38;

вул.Ташкентська 7-29, 10-28;

вул.Тініста 7;

вул.Чеботарьова 28а, 32;

вул. Велика 1-29, 8-20;

вул. Героїв Краснодона 2-8, 8а, 3-21 "б";

вул.Мала 5, 18-24, 1-3, 2-16;

вул.Молочарська 23,23;

вул.Нова-Партизанська 1-15;

вул.Партизанська 1,1a-19, 2-28;

вул.Героїв Краснодона 23а, 23б.

Амур-Нижньодніпровський район:

пров.Снайперский 1-3,4-6;

пров. Шефський 2-14,19-21;

вул.Шефська 138-122,66-120,59-119;

вул.Межева 4б;

вул. Алуштинська 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7;

вул.Водопровідна 75-77,46;

вул.Лазаревська 2-16;

вул.Тайгова 23-71,26-76;

пров.Тайговий 2-10,1;

вул. Межова 2-30;

вул.Шефська 127-151;

вул.Алуштинська 13-29,1в, 11,7,7а;

вул.Анадирська 12-14б;

вул.Приозерна 20а;

пров. Анадирський 7-29;

вул.Анадирська 19А-19Ж, 19 / 1,19Д, 19г, 19В, 19В / 1,19Б, 19А, 19г, 19Е, 17Б, 17,39-21,34-16,2-14,3-15А, 15Б , 15,38;

вул.Л.Роя 24А, 24Б;

вул.Широка 130-132; 197-217; 138-138Б;

вул.Алуштинська 1а / 1,1,5,9,9а, 4-8;

вул. Вітряна 52-56,58-62;

вул.Л.Роя 27-33, 28;

вул.Башкирська 1-5;

вул.Л.Роя 1-25,2-20;

вул.Широка 112А-214,177-197;

вул.Вітрова 5;

вул. Л.Роя 26;

вул.Варваровська 27а, 73;

пров. Інгульський 2-8; 10-30,3-13;

вул.Новочеркаська 113-211,88-152;

пров.Новочеркаський 1-29,2-24;

пров.Поленова 2-62,3-37;

Самарський район:

вул.Білокам'яна 2-16,1-23;

вул.Дубінінська 1-31,2.

Індустріальний район:

вул. Березинська, 76Б.

Шевченківський район:

вул.Троицька, 10, 20-22, 22а, 33, 40;

вул.Світлова, 46;

вул.М. Грушевського, 57-65, 77;

вул.С.Петлюри, 9-23, 10-26;

вул.Благоєва, 1-7, 2-10;

вул.Димитрова, 1-11, 2-18;

вул.Українська, 1-15, 2-20;

вул.С.Стрільців, 59-79, 62-76;

вул.А.Кониського, 47-51, 44-50;

вул.Дарвіна, 21-37, 14-28;

вул. Дегтярьова, 39;

вул.І.Сікорського, 8;

вул.М.Маліновського 124;

вул. Бестужева, 1-11, 2-18, 32-36, 42, 20-26, 13-41, 28;

вул. Мальовнича 52-110, 43-65, 2-50, 1-41, 2-50, 1-41;

вул. Відпочинку, 28-40, 29-51;

вул. Оранжерейна 2-12, 11-23, 45а, 1-5;

вул. Князя Костянтина Острозького, 5-11, 4-14;

вул. Романовського, 6-34, 9-31;

вул. Солов'їна, 2-6, 10, 14-40, 1-45;

вул. Туркменська, 3-45, 49, 51, 18-38;

вул. Командира Юніна, 32-62, 19-49;

вул. Олександра Серебрякова, 11.

Центральний район:

пр. О. Поля 10-12;

вул. Ушакова, 74;

вул. Новосельна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі діти під час гри облили бензином і підпалили 8-річного хлопчика.

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