Дніпро накриють дощі і шквальний вітер

У Дніпрі сильно зміняться погодні умови.

Так, на території області оголосили штормове попередження, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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18 вересня синоптики прогнозують короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви будуть збільшуватися до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 8-13 градусів, вдень 15-20 градусів.

Новини В Україні оголосили штормове попередження

У четвер, 19 вересня, ніч пройде без опадів, а вдень очікується дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 6-8 градусів, а вдень підніметься до 14-16 градусів.

У п'ятницю, 20 вересня, синоптики прогнозують дощі на цілий день. Вітер очікується південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі складе 6-8 градусів, вдень 12-14 градусів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, зима в 2020 році в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років. Так, британські метеорологи попередили про циклоні "Монстр зі сходу".

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