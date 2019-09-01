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Дніпро чекає масштабне відключення газу: кому не пощастить

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У Дніпрі з 2 по 13 вересня можуть призупинити газопостачання в деяких будинках в різних районах міста.

Перебої з газопостачанням будуть пов'язані з установкою лічильників газу, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

У кількох будинках Дніпра тимчасово призупинять газопостачання

У кількох будинках Дніпра тимчасово призупинять газопостачання

Газ відключать за наступними адресами:

  • вул. Б. Мозолевського, 2

  • вул. Полігонна, 18а

  • вул. Казакевича, 6

  • пер. Крушельницької, 4

  • Набережна Перемоги, 108, корп.9

  • Запорізьке шосе, 2а, 16

  • вул. Телевізійна, 12

  • просп. Гагаріна, 104

  • вул. Терещенківська, 27

  • просп. Миру, 93, 95

  • Донецьке шосе, 136, 140

  • вул. Янтарна, 32

  • вул. Універсальна, 27

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Газопостачання буде відновлено при відсутності технічних порушень в роботі газового обладнання, димових і вентиляційних каналів.

Обов'язковою умовою відновлення подачі газу є присутність споживачів в кожній квартирі.

Підприємство просить своїх клієнтів забезпечити доступ працівників компанії до газового обладнання у своїх квартирах і будинках.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що НКРЕКУ 23 серпня схвалила проект постанови щодо встановлення нових тарифів на воду в Дніпрі. Регулятор пояснює необхідність підвищення тарифів зростанням витрат на оплату праці в сфері водопостачання та водовідведення.

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Теги
ЖКХ газ лічильники
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