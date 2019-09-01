Дніпро чекає масштабне відключення газу: кому не пощастить

У Дніпрі з 2 по 13 вересня можуть призупинити газопостачання в деяких будинках в різних районах міста.

Перебої з газопостачанням будуть пов'язані з установкою лічильників газу, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

У кількох будинках Дніпра тимчасово призупинять газопостачання

Газ відключать за наступними адресами:

вул. Б. Мозолевського, 2

вул. Полігонна, 18а

вул. Казакевича, 6

пер. Крушельницької, 4

Набережна Перемоги, 108, корп.9

Запорізьке шосе, 2а, 16

вул. Телевізійна, 12

просп. Гагаріна, 104

вул. Терещенківська, 27

просп. Миру, 93, 95

Донецьке шосе, 136, 140

вул. Янтарна, 32

вул. Універсальна, 27

Газопостачання буде відновлено при відсутності технічних порушень в роботі газового обладнання, димових і вентиляційних каналів.

Обов'язковою умовою відновлення подачі газу є присутність споживачів в кожній квартирі.

Підприємство просить своїх клієнтів забезпечити доступ працівників компанії до газового обладнання у своїх квартирах і будинках.

Раніше OBOZREVATEL писав, що НКРЕКУ 23 серпня схвалила проект постанови щодо встановлення нових тарифів на воду в Дніпрі. Регулятор пояснює необхідність підвищення тарифів зростанням витрат на оплату праці в сфері водопостачання та водовідведення.

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