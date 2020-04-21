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21 квітня • оновлено в 18:45
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Директорка лікарні в Дніпрі оголосила безстрокове голодування

3.4т
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У вівторок, 21 квітня, генеральна директорка Дніпровської обласної реабілітаційної лікарні Інеса Шевченко оголосила голодування.

Як пояснила вона, це – акція протесту на підтримку лікарів з усієї України, яким після початку другого етапу медичної реформи не доплачують зарплату, передає "Радіо Свобода".

"Через реформу, яка почалася з 1 квітня, лікарі країни без заробітної плати. Зараз, якщо лікарні виплатили аванс, то на заробітну плату, за дуже маленьким винятком, грошей немає. Для того, наприклад, щоб медики Дніпропетровської області до кінця року отримували зарплату, треба 1 млрд 330 млн державної субвенції, а нашому регіону виділили 300 млн, тобто в 4,5 разів менше", – пояснила Шевченко.

Інеса Шевченко

Інеса Шевченко

facebook.com/inessa.shevchenko.9

Вона додала, що її акція безстрокова. Про наміри оголосити голодування жінка оголосила на своїй сторінці в Facebook ще 17 квітня.

"Я оголошу флешмоб під назвою" Я голодую, але перебуваю на робочому місці". Запевняю, вже сьогодні до цієї мирної акції українських лікарів на підтримку готові примкнути колеги з різних країн світу.

Люди, це відчай, але я більше поки нічого не можу зробити. Свої робочі місця ми не покинемо і будемо виконувати свої обов'язки в повному обсязі", – написала директорка лікарні.

"Це відчай!" Директорка лікарні в Дніпрі оголосила безстрокове голодування

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 21 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Кабінет міністрів уже перерахував 300% заробітних плат для медичних працівників у лікарні за березень. За квітень нормативне врегулювання поки не прийнято.

Раніше київська нейрохірургиня Марина Гаврилишина заявила, що отримала за квітень нібито 1500 гривень зарплати, і звернулася до влади. З'ясувалося, що в квітні вона пішла у відпустку, але повинна була отримати відпускні та одноразову матеріальну допомогу.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Зарплати в Україні медична реформа
Місце
Україна Дніпро
Теги
протест голодовка лікарі зарплата лікаря
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Михайлов Сергей
Михайлов Сергей
Ни в коем случае не останавливайте супрунизацию украинской медицины! А в борьбе с болезнями вам поможет мантра "она нанесла удар по медицинской мафии": видали, как та мафия стонет? Вон даже голодовку объявила...
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