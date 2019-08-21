Де жінкам в Дніпрі сховатися від домашнього насильства, наркотиків і алкоголю

Непрості і дуже різні одкровення жінок, що змінили своє життя і життя своїх дітей після того, як остання риса була дуже близько.

Мокрі очі і тремтячий голос у цих жінок майже в минулому. І тільки коли спогади холодним ехом хльостають по спині – вони тимчасово повертаються в стан незахищеності.

OBOZREVATEL побував у притулку "Будинок Матері і дитини", який знаходиться на околиці Дніпра і готовий поділитися історіями жінок з дітьми, які не побоялися втекти від домашнього насильства, згубних звичок і залежностей, почавши життя з чистого аркуша. Зараз в будинку проживають три жінки з дітьми. Місця вистачить ще для 10 дорослих і 10 дітей.

Жінки бояться говорити про насильство в сім'ї Фото: daptar

Першою своєю історією поділилася 38-річна Вікторія, мати двох синів-дошкільнят:

"В один момент сім'я почала валитися. Співмешканець, з яким у нас народився молодший син – став приймати наркотичні психотропні речовини. Він став дратівливим і нам було страшно. Одного разу він приїхав із заробітків і став чужим для нас. Став відокремлювати нашого спільного сина від старшого, погрожував дитині, почав піднімати на нього руку, бити і виганяти з квартири. Я зрозуміла, що більше не можу це терпіти ", – розповіла Вікторія.

Жінка згадує, що поліція приїжджала на її виклики по два рази на місяць – чоловік не втрачав можливості підняти на неї руку на протязі трьох місяців:

"Дійшло до того, що ми потрапили в лікарню і це був останній крок до вибору. Мені ніхто не міг допомогти, і я звернулася в нікопольську службу сім'ї і дітей. У Нікополі мені дали контакти дніпровського притулку. Прекрасного місця, нашого будинку, в якому я і мої діти знайшли щастя і внутрішній спокій "- додала Вікторія.

Вікторія OBOZREVATEL

Шелтер для жінок з дітьми – це великий одноповерховий будинок розміром в 200 квадратних метрів. У ньому є все, що і в звичайному будинку для сім'ї: кухня з необхідною технікою, пральна машина, ванна кімната. У будинку дві дитячі - окремі кімнати для хлопчиків і дівчаток, в яких розташовані двоярусні ліжка і навіть ліжечко для немовля. Адресу не розголошують для безпеки жінок і дітей.

Крім того, в будинку є ігрова кімната, в якій все облаштовано для дітей: іграшки, розвивалки, книги, телевізор – такий собі простір для творчості, відпочинку та саморозвитку.

На території є свій город, який готовий до врожаю з наступного року. В саду – невелика альтанка, яка очікує ремонту. Фруктові дерева, тиша, свіже повітря і головне – безпека. В домі є все, що необхідно для відновлення жінок і дітей.

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Місця вистачить для всіх, хто потребує OBOZREVATEL

Ігрова кімната OBOZREVATEL

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город OBOZREVATEL

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Жінки, які проживають у притулку – не сидять на місці. Вони займаються волонтерством, присвячуючи себе дорослим і дітям: годують нужденних на вокзалах і допомагають тим, хто потрапив у неприємну низку життєвих подій.

Мешканки притулку займаються благодійністю OBOZREVATEL

Поруч з будинком розташовані дитячий садок і школа, що дуже зручно. У молодшого покоління з'явилося багато друзів і захоплень, що дуже радує мам. Діти добре вчаться, цікаво проводять дозвілля і отримують всі блага, які є у середньостатистичного дитини.

OBOZREVATEL

Свою історію нам розповіла 38-річна Тамара, мама прекрасної дочки з непростою долею:

"У 25 років я вперше спробувала наркотики. Крім цього, мозок задурманив алкоголь. Це тривало протягом 5 років. Потім народилася дочка Юля і на якийсь час алкоголь і наркозалежність програли материнському інстинкту. Потім наркотик повернувся до мого життя і я потрапила в цю воронку знову. До всього цього додалося насильство в сім'ї і в один момент, на шестиріччя дочки, я зрозуміла, що цей день може стати останнім в наших з нею життях. Ще майже два роки тому я могла зустріти на вулиці свою тітку, забрати у неї сумку, витрусити гаманець і відібрати його собі. Тоді вона мене ненавиділа. Сьогодні я дзвоню їй і вона каже, як любить мене. Вдячна за те, що люди вміють прощати а цьому будинку за те, що так змінив мене і моє життя ... "

Ось такою Тамару привезли до притулку OBOZREVATEL

Тамара з донькою сьогодні OBOZREVATEL

Насильство в сім'ї переходило всі можливі межі і Тамара, взявши в оберемок дочку, просто втекла в нікуди.

У той непростий момент знайома підказала нашої героїні, що можна звернутися до Благодійного фонду "Квант Милосердя" та до керівника "Будинки матері і дитини" Євгенії Соломон.

"Тут діти знаходять хороших мам і любов. Раніше моя дитина бачив п'яну побиту мати, а зараз називає найкрасивішою і коханої. У притулку мене вчили найголовнішого, чого я раніше не вміла: від того, як готувати їсти, до самого важливого – як чути свою дитину. Тут вчать тому, як любити і поважати інших. Дочка стала спокійною і щасливою – і для мене це найважливіше ", - додала Тамара.

Керівник притулку Євгенія Соломон ділиться: відкриття "Будинку Матері і дитини" принесло свої плоди. Ще три роки тому жінка сама потрапила в притулок "Будинок милосердя" – її привезли поліцейські. А сьогодні Євгенія – найщасливіша жінка, яка знайшла свій сенс і любов.

Євгенія Соломон OBOZREVATEL

Євгенія пережила багато OBOZREVATEL

"Сьогодні ми бачимо перед собою щасливих жінок і хороших мам, які відмовилися від згубних звичок і поганого прикладу. Вони прийшли зруйновані і порожні, з болем в очах і нещасними дітьми. Сьогодні ці жінки приклад для наслідування тим, хто тільки почав свій шлях боротьби з жахливими життєвими обставинами. Ми нічого не вимагаємо від тих, хто до нас приходить, але є одна умова: відмова від згубних звичок і залежностей, робота над собою і своїми дітьми і звичайно ж – прийняття себе як справжньої жінки і хорошої матері "- розповіла Евгенія.

За словами керівника "Будинку Матері і дитини", шелтер не зміг би існувати без допомоги небайдужих людей:

"Нам дуже допомагають люди: наприклад, пральна машинка і холодильник з'явилися за допомогою небайдужих городян. Але цього, звичайно ж, мало. З'являється більша кількість сімей, ми потребуємо меблів і побутової техніки. Навіть в продуктах харчування – особливо в овочах, таких як картопля, яка дорожчає. Ми створюємо своїми руками листівки, продаємо їх – але цих коштів не вистачає. Тільки оренда величезного будинку обходиться нам у велику суму. Тому будемо раді будь-якій допомозі. Я завжди відкрита до спілкування на сторінці в Facebook як для тих, хто потребує допомоги, так і для тих, хто може чимось допомогти нам ", - додала Євгенія Соломон.

Допомога від сусідів - домашні овочі OBOZREVATEL

Вікторія з дітьми OBOZREVATEL

Щасливі діти OBOZREVATEL

Помиляється – кожен. Людей, готових визнати свої помилки – одиниці. Не бійтеся змінювати своє життя і життя своїх дітей, не чекайте, коли доля приведе до фатальних наслідків і питання життя та смерті стане ребром. Звертайтеся в будь-який час за вказаними нижче контактними даними і не забувайте – вихід є завжди. Адже свою долю творимо ми самі.

Сторінка в Facebook : Благодійний фонд "Квант Милосердя".

Офіційна сторінка керівника "Будинки Матері і дитини" Євгенії Соломон, номер телефону - (099) 009-08-23.

Уроки доброти для жінок і дітей OBOZREVATEL

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