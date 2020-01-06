Де в Дніпрі можна здати новорічну ялинку: список адрес

У Дніпрі запрацювали пункти прийому новорічних ялинок.

Дерева не доведеться викидати. Їх можна здати в пункт прийому, де після цього їх утилізують за допомогою спеціального обладнання, повідомили в КП "Благоустрій міста".

Пункти прийому ялинок в Дніпрі Місто Київ

Адреси пунктів прийому ялинок:

Амур-Нижньодніпровський район:

Донецьке шосе, 15

вул. Висоцького, 4

вул. Шолохова, 7

вул. Решетилівська, 20

вул. Калинова, 83

пров. Крушельницької, 1

вул. Богомаза, 188

просп. Мануйлівський, 75

Індустріальний район:

просп. Слобожанський, 78

просп. Миру, 47

просп. Петра Калнишевського, 5

просп. Петра Калнишевського, 45

Самарський район:

вул. 20-річчя Перемоги, 7

вул. Карагандинська, 9 А

вул. Енергетиків, 7

вул. Вознюк

вул. Електрична, 19

вул. Семафорна, 20

вул. Семафорна, 28

вул. А. Барто, 7

Соборний район:

просп. Героїв, 46

просп. Героїв, 11 п.2

просп. Героїв, 21

просп. Героїв, 37

вул. Набережна Перемоги, 108, корп. 10

пров. Екіпажний

вул. Донцова, 2

просп. Яворницького, 45 А

вул. Січеславська Набережна, 39

просп. Гагаріна, 177

Шевченківський район:

ж/м Тополь-1, д. 15

ж/м Тополь-2, д. 40, 41

ж/м Тополь-3, д. 12

Запорізьке шосе, 4, 48

просп. Гагаріна, 96, 98

просп. Хмельницького, 131

вул. Кониського, 17

вул. Січових Стрільців, 89

вул. Вознесенська, 36

Центральний район:

вул. Стромцова, 4, 6

вул. Січеславська Набережна, 10

просп. Поля, 82

просп. Пушкіна, 31

Чечелівський район:

вул. Кедріна, 60

вул. Уральська, 17

просп. Хмельницького, 28

просп. Хмельницького, 34

вул. Кленова,

просп. Нігояна, 43

вул. Павла Чубинського, 2

вул. Надії Олексієнко, 30

вул. Академіка Янгеля, 13

вул. Титова, 1,16

Новокодацький район:

вул. Савкіна, 2

вул. Метробудівська

пров. Парусний, 13

пл. Новокодацька, 7

вул. Данила Галицького, 22

На перетині вул. Волзька з вул. Каменська

вул. Данила Галицького, 27

вул. Каменська, 34

вул. Караваєва, 48

На перетині вул. Новоорловська з вул. Повітрофлотська

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі виставили на продаж автомобіль з кулеметом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram