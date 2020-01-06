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6 січня • оновлено в 13:15
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Софія Ковнір

Де в Дніпрі можна здати новорічну ялинку: список адрес

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У Дніпрі запрацювали пункти прийому новорічних ялинок.

Дерева не доведеться викидати. Їх можна здати в пункт прийому, де після цього їх утилізують за допомогою спеціального обладнання, повідомили в КП "Благоустрій міста".

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Пункти прийому ялинок в Дніпрі

Пункти прийому ялинок в Дніпрі

Місто Київ

Адреси пунктів прийому ялинок:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • Донецьке шосе, 15

  • вул. Висоцького, 4

  • вул. Шолохова, 7

  • вул. Решетилівська, 20

  • вул. Калинова, 83

  • пров. Крушельницької, 1

  • вул. Богомаза, 188

  • просп. Мануйлівський, 75

Індустріальний район:

  • просп. Слобожанський, 78

  • просп. Миру, 47

  • просп. Петра Калнишевського, 5

  • просп. Петра Калнишевського, 45

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Самарський район:

  • вул. 20-річчя Перемоги, 7

  • вул. Карагандинська, 9 А

  • вул. Енергетиків, 7

  • вул. Вознюк

  • вул. Електрична, 19

  • вул. Семафорна, 20

  • вул. Семафорна, 28

  • вул. А. Барто, 7

Соборний район:

  • просп. Героїв, 46

  • просп. Героїв, 11 п.2

  • просп. Героїв, 21

  • просп. Героїв, 37

  • вул. Набережна Перемоги, 108, корп. 10

  • пров. Екіпажний

  • вул. Донцова, 2

  • просп. Яворницького, 45 А

  • вул. Січеславська Набережна, 39

  • просп. Гагаріна, 177

Шевченківський район:

  • ж/м Тополь-1, д. 15

  • ж/м Тополь-2, д. 40, 41

  • ж/м Тополь-3, д. 12

  • Запорізьке шосе, 4, 48

  • просп. Гагаріна, 96, 98

  • просп. Хмельницького, 131

  • вул. Кониського, 17

  • вул. Січових Стрільців, 89

  • вул. Вознесенська, 36

Центральний район:

  • вул. Стромцова, 4, 6

  • вул. Січеславська Набережна, 10

  • просп. Поля, 82

  • просп. Пушкіна, 31

Чечелівський район:

  • вул. Кедріна, 60

  • вул. Уральська, 17

  • просп. Хмельницького, 28

  • просп. Хмельницького, 34

  • вул. Кленова,

  • просп. Нігояна, 43

  • вул. Павла Чубинського, 2

  • вул. Надії Олексієнко, 30

  • вул. Академіка Янгеля, 13

  • вул. Титова, 1,16

Новокодацький район:

  • вул. Савкіна, 2

  • вул. Метробудівська

  • пров. Парусний, 13

  • пл. Новокодацька, 7

  • вул. Данила Галицького, 22

  • На перетині вул. Волзька з вул. Каменська

  • вул. Данила Галицького, 27

  • вул. Каменська, 34

  • вул. Караваєва, 48

  • На перетині вул. Новоорловська з вул. Повітрофлотська

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі виставили на продаж автомобіль з кулеметом.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
Новорічна ялинка
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