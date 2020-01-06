Де в Дніпрі можна здати новорічну ялинку: список адрес

У Дніпрі запрацювали пункти прийому новорічних ялинок.
Дерева не доведеться викидати. Їх можна здати в пункт прийому, де після цього їх утилізують за допомогою спеціального обладнання, повідомили в КП "Благоустрій міста".
Пункти прийому ялинок в Дніпрі
Місто Київ
Адреси пунктів прийому ялинок:
Амур-Нижньодніпровський район:
Донецьке шосе, 15
вул. Висоцького, 4
вул. Шолохова, 7
вул. Решетилівська, 20
вул. Калинова, 83
пров. Крушельницької, 1
вул. Богомаза, 188
просп. Мануйлівський, 75
Індустріальний район:
просп. Слобожанський, 78
просп. Миру, 47
просп. Петра Калнишевського, 5
просп. Петра Калнишевського, 45
Самарський район:
вул. 20-річчя Перемоги, 7
вул. Карагандинська, 9 А
вул. Енергетиків, 7
вул. Вознюк
вул. Електрична, 19
вул. Семафорна, 20
вул. Семафорна, 28
вул. А. Барто, 7
Соборний район:
просп. Героїв, 46
просп. Героїв, 11 п.2
просп. Героїв, 21
просп. Героїв, 37
вул. Набережна Перемоги, 108, корп. 10
пров. Екіпажний
вул. Донцова, 2
просп. Яворницького, 45 А
вул. Січеславська Набережна, 39
просп. Гагаріна, 177
Шевченківський район:
ж/м Тополь-1, д. 15
ж/м Тополь-2, д. 40, 41
ж/м Тополь-3, д. 12
Запорізьке шосе, 4, 48
просп. Гагаріна, 96, 98
просп. Хмельницького, 131
вул. Кониського, 17
вул. Січових Стрільців, 89
вул. Вознесенська, 36
Центральний район:
вул. Стромцова, 4, 6
вул. Січеславська Набережна, 10
просп. Поля, 82
просп. Пушкіна, 31
Чечелівський район:
вул. Кедріна, 60
вул. Уральська, 17
просп. Хмельницького, 28
просп. Хмельницького, 34
вул. Кленова,
просп. Нігояна, 43
вул. Павла Чубинського, 2
вул. Надії Олексієнко, 30
вул. Академіка Янгеля, 13
вул. Титова, 1,16
Новокодацький район:
вул. Савкіна, 2
вул. Метробудівська
пров. Парусний, 13
пл. Новокодацька, 7
вул. Данила Галицького, 22
На перетині вул. Волзька з вул. Каменська
вул. Данила Галицького, 27
вул. Каменська, 34
вул. Караваєва, 48
На перетині вул. Новоорловська з вул. Повітрофлотська
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