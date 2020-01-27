Чотири райони Дніпра залишаться без світла: список адрес

У вівторок, 28 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
MRPL.CITY
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Крюковська, 6-44,51-83;
вул. Таганрозька, 73,42-82;
вул. Генічеська, 3-9,2-12;
вул. Долинська, 3-21,2-14;
вул. Ковальська, 3-15;
пров. Ковальський, 1-21;
вул. Федора Сторубльова, 1-25,2-28;
вул. Муравйова, 13-27,16-44;
вул. Сормовська, 1-3;
пров. Муравйова, 2,3;
пров. Пожежний, 1,3,2,4,6;
вул.Тобольська, 21-39,20-30;
вул.Чапаєва, 17-31,16-31;
вул. Кравченко, 1-31,2-40;
вул. Динника, 47-57,62-82;
пер. Динника 1-9,2-4;
вул. Захаренка, 1-31,2-40;
вул. Канівська, 60/2;
вул. Кожум'яки, 44-66,53-77;
пров. Дорожний, 10;
пров. Кожум'яки, 6-12;
вул. Куликівська, 1-21,2-26;
вул. Івана Пулюя, 1-33,2-36;
пров. Івана Пулюя 1-3,2-14;
вул. Симеїзька, 1-39,2-34;
вул.Тиха, 1-29,2-26;
вул. Юридична, 18-26;
вул. Шолохова, 10б-12а, 19а, 19б, 19е, 19г, 19д, 23.
Самарський район:
вул. Автодорожня, 27-31,2,2,4,8-36;
вул. Бестужева, 38;
вул. Липнева, 1;
вул. Керамічна, 1-21,2-40;
вул. Відпочинку, 42-120,55а, 75-131;
вул. Острозького, 20-32, 13- 33/2;
вул. Романовського, 33-57,61-75,36-78-80;
вул. Солов'їна, 47-75,42-64;
вул. Туркменська, 51-125;
вул. Командира Юніна, 45-77,64-94;
вул. Сєвєродонецька, 7.
Індустріальний район:
пр. Миру, 3, 7.
Шевченківський район:
пров. 2-й Виконкомівський, 5;
пров. 1-й Виконкомівський, 2,4,1,3;
вул. Виконкомівська, 15-33,16-20;
вул. Старокозацька, 5,12,3;
ж/м Тополя-1, 3; 17; 18; 19; 20; 20А; 23;
вул. Панікахи, 18А; 31Д; 18К.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на ж/м Ломовський біля одного з пішохідних переходів з'явилися пластикові фігурки дітей. Перехід, де були встановлені фігурки, веде до школи №134.
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