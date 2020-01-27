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27 січня • оновлено в 18:16
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Софія Ковнір

Чотири райони Дніпра залишаться без світла: список адрес

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У вівторок, 28 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

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Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Крюковська, 6-44,51-83;

  • вул. Таганрозька, 73,42-82;

  • вул. Генічеська, 3-9,2-12;

  • вул. Долинська, 3-21,2-14;

  • вул. Ковальська, 3-15;

  • пров. Ковальський, 1-21;

  • вул. Федора Сторубльова, 1-25,2-28;

  • вул. Муравйова, 13-27,16-44;

  • вул. Сормовська, 1-3;

  • пров. Муравйова, 2,3;

  • пров. Пожежний, 1,3,2,4,6;

  • вул.Тобольська, 21-39,20-30;

  • вул.Чапаєва, 17-31,16-31;

  • вул. Кравченко, 1-31,2-40;

  • вул. Динника, 47-57,62-82;

  • пер. Динника 1-9,2-4;

  • вул. Захаренка, 1-31,2-40;

  • вул. Канівська, 60/2;

  • вул. Кожум'яки, 44-66,53-77;

  • пров. Дорожний, 10;

  • пров. Кожум'яки, 6-12;

  • вул. Куликівська, 1-21,2-26;

  • вул. Івана Пулюя, 1-33,2-36;

  • пров. Івана Пулюя 1-3,2-14;

  • вул. Симеїзька, 1-39,2-34;

  • вул.Тиха, 1-29,2-26;

  • вул. Юридична, 18-26;

  • вул. Шолохова, 10б-12а, 19а, 19б, 19е, 19г, 19д, 23.

Самарський район:

  • вул. Автодорожня, 27-31,2,2,4,8-36;

  • вул. Бестужева, 38;

  • вул. Липнева, 1;

  • вул. Керамічна, 1-21,2-40;

  • вул. Відпочинку, 42-120,55а, 75-131;

  • вул. Острозького, 20-32, 13- 33/2;

  • вул. Романовського, 33-57,61-75,36-78-80;

  • вул. Солов'їна, 47-75,42-64;

  • вул. Туркменська, 51-125;

  • вул. Командира Юніна, 45-77,64-94;

  • вул. Сєвєродонецька, 7.

Індустріальний район:

  • пр. Миру, 3, 7.

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Шевченківський район:

  • пров. 2-й Виконкомівський, 5;

  • пров. 1-й Виконкомівський, 2,4,1,3;

  • вул. Виконкомівська, 15-33,16-20;

  • вул. Старокозацька, 5,12,3;

  • ж/м Тополя-1, 3; 17; 18; 19; 20; 20А; 23;

  • вул. Панікахи, 18А; 31Д; 18К.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на ж/м Ломовський біля одного з пішохідних переходів з'явилися пластикові фігурки дітей. Перехід, де були встановлені фігурки, веде до школи №134.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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