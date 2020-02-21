Чотири райони Дніпра залишаться без світла: кого стосується

У понеділок, 24 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 24 лютого zachem.com.ua

Світла не буде за наступними адресами:

Самарський район:

вул. Вільногірська, 1 - 17, 2 - 18а;

вул. Орлина, 75 - 187, 34 - 146;

вул. Корольова, 45 - 123, 40 - 60, 28, 25;

вул. Курська, 115, 2 - 40, 19 - 115, 42 - 182, 17;

вул. П'ятигірська, 1 - 69, 2 - 72;

вул. Лелеча;

вул. Соняшникова, 1, 19 - 31, 6;

вул. Рожева, 4 - 10, 14 - 46, 1 - 9, 13, 21, 25;

вул. Черемхова, 3;

вул. Старосамарська, СТО, МАГАЗИН, дом№221;

вул. Баштанна, 2 - 64а, 167 - 173;

вул. Довженка, 5 - 57, 2 - 46;

вул. П'ятихатська, 3 - 89, 2 - 78;

вул. Волошкова, 2, 2/1, 4, 6, 8, 7 - 63, 18 - 54;

вул. Ромашкова;

пров. Квітневий;

вул. Одинківська, 2 - 70, 3 - 51;

вул. Маячка;

пров. Любистковий.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Іркутська, 100 - 164, 135 - 203;

вул. Новосибірська, 79 - 129, 52 - 118;

вул. Оренбурзька, 43 - 145, 120 - 180;

вул. Смоленська, 37 - 101, 88 - 138;

вул. Холодильна, 12 - 20;

вул. Травнева, 12 - 62, 11 - 21.

Новокодацький район:

вул. Вишивана, 22, 26, 29, 33, 45, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 21, 27;

вул. Попова, 75 - 51, 26 - 50;

вул. Гастелло, 42 - 74а, 53 - 75а, 94;

вул. Хорольська, 35 - 59, 48 - 86;

вул. Преси, 33 - 83, 28 - 84;

ж/м Покровський, 3а, 3в, 3д, 3е, 3ж, 3ц, 3л, 3м, 3п;

вул. Набережна Заводська, 3, 121а, 123б;

пр. Свободи, 173 - 187, 188 - 216, 209, 215 - 217;

пл. Новокодацька, 1, 1а, 2, 3, 3а.

Соборний район:

бул. Слави, 22;

вул. Мандриківська, 260, 298, 336, 340, 338;

вул. Дорожня, 28;

вул. Новорічна, 1;

пр. Героїв, 22б.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що представники компаній-постачальників універсальних послуг штучно завищували обсяги споживання українцями електричної енергії, що поставляється за пільговими цінами. Електрику потім перепродували за ринковими цінами підприємствам промисловості.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!