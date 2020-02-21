Чотири райони Дніпра залишаться без світла: кого стосується

У понеділок, 24 лютого, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
У Дніпрі відключать світло 24 лютого
zachem.com.ua
Світла не буде за наступними адресами:
Самарський район:
вул. Вільногірська, 1 - 17, 2 - 18а;
вул. Орлина, 75 - 187, 34 - 146;
вул. Корольова, 45 - 123, 40 - 60, 28, 25;
вул. Курська, 115, 2 - 40, 19 - 115, 42 - 182, 17;
вул. П'ятигірська, 1 - 69, 2 - 72;
вул. Лелеча;
вул. Соняшникова, 1, 19 - 31, 6;
вул. Рожева, 4 - 10, 14 - 46, 1 - 9, 13, 21, 25;
вул. Черемхова, 3;
вул. Старосамарська, СТО, МАГАЗИН, дом№221;
вул. Баштанна, 2 - 64а, 167 - 173;
вул. Довженка, 5 - 57, 2 - 46;
вул. П'ятихатська, 3 - 89, 2 - 78;
вул. Волошкова, 2, 2/1, 4, 6, 8, 7 - 63, 18 - 54;
вул. Ромашкова;
пров. Квітневий;
вул. Одинківська, 2 - 70, 3 - 51;
вул. Маячка;
пров. Любистковий.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Іркутська, 100 - 164, 135 - 203;
вул. Новосибірська, 79 - 129, 52 - 118;
вул. Оренбурзька, 43 - 145, 120 - 180;
вул. Смоленська, 37 - 101, 88 - 138;
вул. Холодильна, 12 - 20;
вул. Травнева, 12 - 62, 11 - 21.
Новокодацький район:
вул. Вишивана, 22, 26, 29, 33, 45, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 21, 27;
вул. Попова, 75 - 51, 26 - 50;
вул. Гастелло, 42 - 74а, 53 - 75а, 94;
вул. Хорольська, 35 - 59, 48 - 86;
вул. Преси, 33 - 83, 28 - 84;
ж/м Покровський, 3а, 3в, 3д, 3е, 3ж, 3ц, 3л, 3м, 3п;
вул. Набережна Заводська, 3, 121а, 123б;
пр. Свободи, 173 - 187, 188 - 216, 209, 215 - 217;
пл. Новокодацька, 1, 1а, 2, 3, 3а.
Соборний район:
бул. Слави, 22;
вул. Мандриківська, 260, 298, 336, 340, 338;
вул. Дорожня, 28;
вул. Новорічна, 1;
пр. Героїв, 22б.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що представники компаній-постачальників універсальних послуг штучно завищували обсяги споживання українцями електричної енергії, що поставляється за пільговими цінами. Електрику потім перепродували за ринковими цінами підприємствам промисловості.
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