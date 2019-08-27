Чи пустять дітей Дніпра в школу без щеплень

Фахівці акцентують: найчастіше від інфекційних захворювань страждають саме діти.

Батьки в усьому світі розбилися на два табори: одні прищеплюють своїх дітей відповідно до затвердженого державним календарем, а інші – відмовляються щепити дітей.

Навіщо потрібні щеплення, чи пустять без них в школу і які з них обов'язкові – OBOZREVATEL дізнався у головного спеціаліста з питань дитячої імунології департаменту охорони здоров'я ДнепрОГА Ірини Сичової.

"Вакцина є і найближчим часом в медичних установах Дніпропетровської області з'явиться ще 1,5 млн доз вакцин від кору. Все для того, щоб запобігти спалаху захворювання. Будь-який бажаючий може безкоштовно зробити щеплення", - повідомила головний спеціаліст з дитячої імунології ДнепрОГА Ірина Сичова.

Чи пустять в школу без щеплень

Як розповіла імунолог, раніше Верховний суд підтвердив, що сади і школи мають право не допускати невакцинованих дітей в освітні установи. У МОН та МОЗ наголошують: коли індивідуальний інтерес протиставляється спільному інтересу суспільства, то перевагу має загальне благо на безпеку і охорону здоров'я. Це рішення - остаточне в справі, яка розглядалася в судах різних інстанцій ще з 2016 року, і не підлягає оскарженню.

"Юридично – школи Дніпра не мають права приймати на навчання дітей без щеплень. Якщо батьки відмовляються щепити своїх дітей - існує навчання на дому. Але наражати на небезпеку колективний імунітет – це величезний ризик для інших дітей", - розповіла фахівець.

Стаття 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає, що діти, які не отримали щеплень по Національному календарем, відвідувати навчальні заклади не допускаються.

Які щеплення потрібно зробити дитині до школи

"Згідно з календарем щеплень, діти до 6 років повинні мати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і ХІБ-інфекції. У 6 років дітям роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору , краснухи і паротиту ", - розповіла Ірина Сичова. Спеціаліст додала, що в Дніпропетровській області дефіциту вакцин немає.

Календар щеплень moz.gov.ua/

Якщо у дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов'язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-фахівців. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів лікувально-профілактичного закладу.

"Дітей, які мають протипоказання до щеплень, повинен захищати колективний імунітет. Він формується тоді, коли 95% людей в суспільстві вакциновані. В таких умовах інфекції просто немає, де поширюватися вакцинуємо, ви не тільки захищаєте своє здоров'я і здоров'я своєї дитини, але і долучаєтеся до формування колективного імунітету ", - акцентує фахівець Ірина Сичова.

За даними Центру громадського здоров'я, протягом 31-го тижня 2019 року на кір захворіли 287 осіб (160 дорослих і 127 дітей). На жаль, смертність від кору також засмучує статистикою: протягом поточного року від кору померло 18 осіб з яких 16 – діти.

У зв'язку зі збільшенням захворюваності на кір – в країні зняли всі вікові обмеження і зараз безкоштовно зробити щеплення можуть не тільки діти, а й дорослі.

Як повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я, щеплення проти кору проводять уже понад 50 років, і за ці роки вакцини зарекомендували себе як безпечний і ефективний спосіб профілактики. Саме завдяки вакцинації вдалося знизити захворюваність на кір в десятки разів. Тільки з 2000 по 2016 роки смертність від кору знизилася на 79%, а це значить, що вакцини зберегли 20,3 млн дитячих життів в усьому світі. Щонайменше в п'яти регіонах світу кір повинна бути повністю викоренена до 2020 року - таку стратегічну мету проголосила ВООЗ.

Переважна більшість європейців мають всі щеплення КПК за календарем, тому в 42 з 53 країн Європи вдалося зупинити поширення кору. Проблемними залишаються ті країни, де рівень охоплення щепленнями недостатній. На жаль, серед цих країн і Україна.

Ризик відмови від вакцинації

Якщо невакцинована дитина заразиться і перехворіє на кір, у нього, звичайно, сформується природний імунітет проти цього захворювання. Однак кір має важкий перебіг і часто вимагає госпіталізації. Хворі на кір довго залишаються заразними, їх потрібно ізолювати на тривалий час. Інфекція може викликати ускладнення (пневмонія, енцефаліт), привести до інвалідності або смерті.

Вакцина КПК, як і будь-які медичні препарати, може мати побічні дії, однак ризик ускладнень після кору незрівнянно вищий, ніж ризик проявів після щеплення.

З 1000 чоловік, що заразилися на кір, 1 вмирає, 1 захворює енцефалітом, а 50 отримують важкі ускладнення, від яких страждають все життя. У той же час випадки складних реакцій на вакцину трапляються з меншою ймовірністю, ніж один раз на мільйон.

Статистика від МОЗ moz.gov.ua/

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