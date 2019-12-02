Не мільйон: скільки людей живе в Дніпрі

Станом на 1 жовтня 2019 року населення Дніпра становить 994 512 осіб.

При цьому на 1 січня поточного року населення міста становило 1 000 576 осіб, сказано в експрес-випуску Головного управління статистики в Дніпропетровській області.

Держстат підрахував кількість дніпрян (ілюстрація) Вчасно

Таким чином, з початку року чисельність жителів Дніпра зменшилася на 0,61%.

В Амур-Нижньодніпровському районі проживає 145 440 громадян, Індустріальному - 126 706, Новокодацькому - 163 521, Самарському - 71 935, Соборному - 166 800, Центральному - 59 543, Чечелівському - 115 265, Шевченківському - 142 805 в смт Авіаторське (входить до Дніпровської міської ради) - 2 497.

Методологія враховує громадян, які на момент перепису знаходяться на певній території, в тому числі громадян, які проживають на ній тимчасово (за умови відсутності на постійному місці проживання більше 12 місяців).

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні в 2020 році проведуть "електронний" перепис населення. Для цього будуть використовувати дані про сім-карти, які нададуть мобільні оператори.

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