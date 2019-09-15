Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

У Дніпрі 16 вересня кілька районів залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла MRPL.city

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

вул. Корсакова, 2-70,1-51;

вул. Тернопільська;

вул. Капітальна, 13-29,18-26.

Чечелівський район:

вул. Водоп'янова, 3-73, 2-74;

вул. Трохима Романченка, 1-23, 2-18;

вул. Керченська, 1-19, 2-20;

вул. Батайська, 1-31, 2-26;

вул. Балістична, 2-22;

вул. Шляховська, 1-31, 2-34;

вул. Співдружності, 1-23, 2-28;

вул. Амбулаторна, 1, 2.

Шевченківський район:

вул. Саксаганського, 36-46,27-45.

Амур-Нижньодніпровський район:

Донецьке шосе, 114,116,118;

вул. Терещенська, 22,24,26.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Павлограді обрушився лифт з людиною всередині.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!