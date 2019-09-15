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15 вересня • оновлено в 12:30
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Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

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У Дніпрі 16 вересня кілька районів залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

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Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

  • вул. Корсакова, 2-70,1-51;

  • вул. Тернопільська;

  • вул. Капітальна, 13-29,18-26.

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Чечелівський район:

  • вул. Водоп'янова, 3-73, 2-74;

  • вул. Трохима Романченка, 1-23, 2-18;

  • вул. Керченська, 1-19, 2-20;

  • вул. Батайська, 1-31, 2-26;

  • вул. Балістична, 2-22;

  • вул. Шляховська, 1-31, 2-34;

  • вул. Співдружності, 1-23, 2-28;

  • вул. Амбулаторна, 1, 2.

Шевченківський район:

  • вул. Саксаганського, 36-46,27-45.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • Донецьке шосе, 114,116,118;

  • вул. Терещенська, 22,24,26.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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