Частина Дніпра залишиться без світла: список адрес

У Дніпрі 16 вересня кілька районів залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
MRPL.city
Світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
вул. Корсакова, 2-70,1-51;
вул. Тернопільська;
вул. Капітальна, 13-29,18-26.
Чечелівський район:
вул. Водоп'янова, 3-73, 2-74;
вул. Трохима Романченка, 1-23, 2-18;
вул. Керченська, 1-19, 2-20;
вул. Батайська, 1-31, 2-26;
вул. Балістична, 2-22;
вул. Шляховська, 1-31, 2-34;
вул. Співдружності, 1-23, 2-28;
вул. Амбулаторна, 1, 2.
Шевченківський район:
вул. Саксаганського, 36-46,27-45.
Амур-Нижньодніпровський район:
Донецьке шосе, 114,116,118;
вул. Терещенська, 22,24,26.
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