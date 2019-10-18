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18 жовтня • оновлено в 17:50
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Частина Дніпра залишиться без світла: названі адреси

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У Дніпрі 20 жовтня жителі Новокодацького району залишаться без світла.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло 20 жовтня

У Дніпрі відключать світло 20 жовтня

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Новини
У Дніпрі попередили про масштабне відключення світла: адреси

Світло відключать за такими адресами:

  • вул. Рильського, 2 - 38, 1 - 15, 8 - 30;

  • вул. Електрична, 2 - 20, 7;

  • вул. Рожкова, 1 - 11, 16 - 30, 1 - 15, 2, 4, 10, 14;

  • вул. Сохача, 2, 6, 35 - 47;

  • вул. Шмідта, 1а - 23, 2 - 68;

  • вул. Болбочана, 1 - 25, 2 - 12;

  • пров. Мінеральний, 1 - 13, 2 - 6;

  • вул. Мінеральна, 23 - 49, 12 - 34, 1 - 21, 2 - 10;

  • вул. Степова, 7 - 17;

  • пров. Красіна, 3 - 9;

  • вул. Ромоданівська, 1 - 5, 2 - 14.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром на вулиці знайшли тіло чоловіка. Труп був повішений на високовольтній опорі. Загиблому на вигляд близько 30 років.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
комунальні послуги ЖКХ тарифи
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