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Частина Дніпра залишиться без світла: названі адреси

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У Дніпрі 2 серпня відключать світло в декількох районах.

Це пов'язано з проведенням ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

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Адреси, за якими не буде електрики:

Новокодацький район:

  • пров. Мінеральний, 1-13, 2-6;

  • вул. Мінеральна, 2-34, 1-49;

  • вул. Степова 7-17;

  • пров. Червоний, 3-9;

  • вул. Ромоданівська, 1-5, 2-14;

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. В.Дубовика, 16;

  • вул. Петрозаводська, 458а, 500А / 1;

  • вул. Стрілецької Дивізії, 1а-43, 8-42;

  • вул. Чернігівська, 351а, 359а, 357а;

Шевченківський район:

  • просп. Д.Яворницького 51-53а, 55,

  • вул. Січових Стрільців 1,2,3,3а,

  • вул. Шевченка 36а.

  • вул. Січових Стрільців, 21-31;

  • вул. Бородінська, 26,28;

  • вул. С.Хороброго, 13,15;

  • вул. М.Грушевського, 15а

Соборний район:

  • вул. Дружинників №1,2Б, 2А, 4,6;

  • пров. Камський №29, 30-38, №19-27; 24 / 2-28;

  • пров. Лоцманський;

  • вул. Садова;

  • пров. Садовий 3-23,4-20;

  • вул. Лоцманська;

  • вул. Володимира Сосюри 76-146,25- 69, 2-34;

  • вул. Мільмана №76-150, 25-85;

  • спуск Дніпровський;

  • пров. Камський № 19-27, 24-38

Самарський район:

  • вул. Автодорожня №27-31,28-36

  • вул. Керамічна №17а-21,32-40-38

  • вул. Відпочинку №80-120,75,91-131,

  • вул. Князя Костянтина Острозького, 33/2,

  • вул. Романовського №33-57,61-75,36-78-80,

  • вул. Сєвєродонецька, №7.

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