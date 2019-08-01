Частина Дніпра залишиться без світла: названі адреси

У Дніпрі 2 серпня відключать світло в декількох районах.

Це пов'язано з проведенням ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Оren.aif

Адреси, за якими не буде електрики:

Новокодацький район:

пров. Мінеральний, 1-13, 2-6;

вул. Мінеральна, 2-34, 1-49;

вул. Степова 7-17;

пров. Червоний, 3-9;

вул. Ромоданівська, 1-5, 2-14;

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. В.Дубовика, 16;

вул. Петрозаводська, 458а, 500А / 1;

вул. Стрілецької Дивізії, 1а-43, 8-42;

вул. Чернігівська, 351а, 359а, 357а;

Шевченківський район:

просп. Д.Яворницького 51-53а, 55,

вул. Січових Стрільців 1,2,3,3а,

вул. Шевченка 36а.

вул. Січових Стрільців, 21-31;

вул. Бородінська, 26,28;

вул. С.Хороброго, 13,15;

вул. М.Грушевського, 15а

Соборний район:

вул. Дружинників №1,2Б, 2А, 4,6;

пров. Камський №29, 30-38, №19-27; 24 / 2-28;

пров. Лоцманський;

вул. Садова;

пров. Садовий 3-23,4-20;

вул. Лоцманська;

вул. Володимира Сосюри 76-146,25- 69, 2-34;

вул. Мільмана №76-150, 25-85;

спуск Дніпровський;

пров. Камський № 19-27, 24-38

Самарський район:

вул. Автодорожня №27-31,28-36

вул. Керамічна №17а-21,32-40-38

вул. Відпочинку №80-120,75,91-131,

вул. Князя Костянтина Острозького, 33/2,

вул. Романовського №33-57,61-75,36-78-80,

вул. Сєвєродонецька, №7.

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