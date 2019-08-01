Частина Дніпра залишиться без світла: названі адреси

У Дніпрі 2 серпня відключать світло в декількох районах.
Це пов'язано з проведенням ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомляє пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Оren.aif
Адреси, за якими не буде електрики:
Новокодацький район:
пров. Мінеральний, 1-13, 2-6;
вул. Мінеральна, 2-34, 1-49;
вул. Степова 7-17;
пров. Червоний, 3-9;
вул. Ромоданівська, 1-5, 2-14;
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. В.Дубовика, 16;
вул. Петрозаводська, 458а, 500А / 1;
вул. Стрілецької Дивізії, 1а-43, 8-42;
вул. Чернігівська, 351а, 359а, 357а;
Шевченківський район:
просп. Д.Яворницького 51-53а, 55,
вул. Січових Стрільців 1,2,3,3а,
вул. Шевченка 36а.
вул. Січових Стрільців, 21-31;
вул. Бородінська, 26,28;
вул. С.Хороброго, 13,15;
вул. М.Грушевського, 15а
Соборний район:
вул. Дружинників №1,2Б, 2А, 4,6;
пров. Камський №29, 30-38, №19-27; 24 / 2-28;
пров. Лоцманський;
вул. Садова;
пров. Садовий 3-23,4-20;
вул. Лоцманська;
вул. Володимира Сосюри 76-146,25- 69, 2-34;
вул. Мільмана №76-150, 25-85;
спуск Дніпровський;
пров. Камський № 19-27, 24-38
Самарський район:
вул. Автодорожня №27-31,28-36
вул. Керамічна №17а-21,32-40-38
вул. Відпочинку №80-120,75,91-131,
вул. Князя Костянтина Острозького, 33/2,
вул. Романовського №33-57,61-75,36-78-80,
вул. Сєвєродонецька, №7.
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