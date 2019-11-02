Частина Дніпра залишиться без газу в 2020 році: подробиці

У Дніпрі в 2020 році запланований ряд відключень газопостачання на кількох вулицях міста.

Це пов'язано з проведенням регламентних ремонтних робіт на системі газопостачання. Про це повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

Відключення газу Комсомольська правда

Газу не буде за наступними адресами:

Список адрес Пресслужба "Дніпрогаз"

Список адрес Пресслужба "Дніпрогаз"

Список адрес Пресслужба "Дніпрогаз"

Список адрес Пресслужба "Дніпрогаз"

Список адрес Пресслужба "Дніпрогаз"

Список адрес Пресслужба "Дніпрогаз"

Список адрес Пресслужба "Дніпрогаз"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді поточного року ціни на газ для українців виростуть, оскільки облгази встановили нові тарифи за транспортування блакитного палива.

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