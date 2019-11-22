Частина Дніпра залишиться без газу: кого торкнеться

У Дніпрі з 25 по 30 листопада ряд вулиць залишаться без газопостачання.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

Відключення газу Економічна правда

Газу не буде за наступними адресами:

Список адрес Пресслужба "Дніпрогаз"

Список адрес Пресслужба "Дніпрогаз"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів з 1 січня 2020 роки планує затвердити страхову ціну на газ для населення.

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