Частина Дніпра залишиться без газу: кого торкнеться

У Дніпрі з 25 по 30 листопада ряд вулиць залишаться без газопостачання.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".
Відключення газу
Економічна правда
Газу не буде за наступними адресами:
Список адрес
Пресслужба "Дніпрогаз"
Список адрес
Пресслужба "Дніпрогаз"
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів з 1 січня 2020 роки планує затвердити страхову ціну на газ для населення.
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