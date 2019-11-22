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22 листопада • оновлено в 18:29
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Софія Ковнір

Частина Дніпра залишиться без газу: кого торкнеться

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У Дніпрі з 25 по 30 листопада ряд вулиць залишаться без газопостачання.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

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Відключення газу

Відключення газу

Економічна правда

Газу не буде за наступними адресами:

Список адрес

Список адрес

Пресслужба "Дніпрогаз"

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Список адрес

Список адрес

Пресслужба "Дніпрогаз"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів з 1 січня 2020 роки планує затвердити страхову ціну на газ для населення.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
ЖКХ газ
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