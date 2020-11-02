Буде тепло: дніпряни переконані в якісному початку опалювального сезону і впевнені – зможуть заощаджувати, як і торік

У Дніпрі стартував опалювальний сезон. Тепло вже подають до міських лікарень, шкіл і дитсадків. Загалом запущено вже понад сотню котелень.

Навіть попри понад мільярдний борг містян за отримане в попередні сезони теплопостачання, команді мера Бориса Філатова вдалося знайти з "Нафтогазом" формулу реструктуризації — на відміну від низки інших територіальних громад. Загалом саме термомодернізація та оновлення потужностей дають змогу утримувати у Дніпрі один із найнижчих тарифів на тепло серед великих українських міст. Те саме стосується і комунальних послуг.

"Бачите, ось наша батарея, тепла. Тепло. Це відчули й діти, і батьки", — розповідає в.о. завідувачки дитсадка №1 Ольга Спектор. Жінка впевнено констатує, що температура нині цілком комфортна для дітей. Ба більше — теплі батареї у садочку є кращим доказом того, що тепло прямує і до квартир, переконує пані Ольга: "Ми на першому поверсі живемо, незважаючи, що під ногами підвал, ми задоволені. Тепло".

Успішне входження в опалювальний сезон — результат системної роботи. Адже ще чотири роки тому третина мереж теплопостачання у Дніпрі перебувала в аварійному стані. Цьогоріч у Дніпрі капітально відремонтовано 40 котлів, встановлено 46 нових енергозберігальних насосів, замінено близько 50 км теплових мереж і 40 км ізоляції комунікацій.

Нині Дніпро першим в Україні отримав номінацію на газ, а системні модернізації і заміна обладнання теплових підприємств дали змогу скоротити споживання енергоресурсів на 20-30%.

Одна з нині оновлених котелень — на Батумській, 21д. Вона забезпечує тепловою енергією 233 житлових будинки та 20 шкіл, дитячих садків і лікарень. Нині тут встановлено обладнання високої продуктивності. Найголовніше в цих роботах — зменшення тепловтрат на шляху до осель.

"Місто готове до опалювального сезону. На будь-які негаразди (пориви чи розповітрювання систем) у нас є по дві аварійні бригади в кожному районі, які цим опікуються, а також слюсарі житлово-експлуатаційних управлінь", — наголосив Борис Філатов.

Загалом у Дніпрі 2 582 житлових будинки, які протягом найближчих днів отримають повномасштабне та якісне централізоване опалення. Контакт-центри переведено в посилений режим роботи. Нині ж мешканцям верхніх поверхів будинків потрібно вчасно випустити повітря з батарей.

У разі виникнення будь-яких негараздів дніпряни можуть звертатися на гарячу лінію: +38 056 732 12 12, +38 095 732 12 12, +38 096 732 12 12, +38 073 732 12 12.