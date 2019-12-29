Безліч саден і гематоми: в Дніпрі знайшли закривавлений труп чоловіка

У неділю, 29 грудня, в Дніпрі на вулиці Любарського перехожі знайшли чоловіка, що лежав на землі без будь-яких ознак життя.

На тілі чоловіка було безліч саден, синців, а на обличчі – рани та гематоми, перехожі одразу ж викликали наряд поліції і бригаду швидкої допомоги. Про це повідомив Інформатор. (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Знайдений чоловік був пристойно одягнений, поруч лежав пакет з речами. На вигляд йому близько 40-45 років. Є припущення, що його побили і кинули. Точна причина і обставини смерті з'ясовуються правоохоронцями.

На місці також працював судмедексперт, слідчо-оперативна група і співробітники розшуку.

У Дніпрі знайшли труп чоловіка Інформатор

У Дніпрі знайшли труп чоловіка Інформатор

У Дніпрі знайшли труп чоловіка Інформатор

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