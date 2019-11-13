Без води вже три місяці: на Дніпропетровщині показали жахи життя тисяч військових

На Дніпропетровщині без централізованого водопостачання вже третій місяць живуть два військові містечка – Черкаське та Гвардійське.

Через щоденні прориви на водогоні жителі змушені виживати в "спартанських" умовах. Про це повідомляє "ТСН".

На Дніпропетровщині показали жахи життя тисяч військових ТСН

У будинку родини прапорщика Геннадія Алексєєва в кранах сухо ще з вересня. Запаси води для щоденних потреб тут зберігають у бочках і пляшках.

"Грубо кажучи, 150-200 літрів щодня треба набирати. І так весь час. Залазимо у ванну й плескаємося", – розповів військовий.

У 93 військовій бригаді для цих цілей створили резервуари, які заповнюють технічною водою – її доставляють з місцевих свердловин і використовують тільки на побутові потреби. В крани постачається за допомогою насосів. За добу в цій частині витрачають майже 20 тонн води.

З військовими питною водою ділиться місцевий санаторій. На його території знаходиться єдина свердловина, де вона придатна для вживання. Решта містян масово закуповує бутильовану воду, але дефіцит вона не покриває.

Водопровід, який не ремонтували понад 40 років, не справляється з подачею через щоденні прориви. Чиновники обіцяють замінити проблемну трубу вже цієї весни. На її будівництво витратять приблизно 50 млн гривень.

"За два-три місяці зробимо проєктну документацію на новий водопровід. Його довжина складе 15 кілометрів", – пообіцяв голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ветерани АТО на Дніпропетровщині зможуть отримати 1 тис. євро на бізнес. Крім грантів, ветеранам також нададуть можливість пройти тренінги.

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