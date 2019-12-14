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14 грудня • оновлено в 07:17
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Аліна Рашевська

Без парасольки нікуди: синоптики дали прогноз погоди на 14 грудня

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У суботу, 14 грудня, в Дніпрі протягом усього дня буде стояти хмарна погода.

Вранці очікуються рясні опади. Про це повідомляє Синоптик.

Синоптики дали прогноз погоди на 14 грудня

Синоптики дали прогноз погоди на 14 грудня

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Незважаючи на дощ, який буде йти вночі та вранці, для дніпрян приємним бонусом буде плюсова температура. Стовпчик термометра коливатиметься від 0 до +5 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники.

З самого ранку і до вечора небо в Дніпрі буде затянуте хмарами. Світанок настане в 7:22, захід очікується о 15:47.

Скріншот

Скріншот

Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що В Дніпрі прийняли бюджет області на 2020 рік. У порівнянні з 2019-им він він буде меншим на 8 млрд. гривень.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
погода синоптик
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