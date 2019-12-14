Без парасольки нікуди: синоптики дали прогноз погоди на 14 грудня

У суботу, 14 грудня, в Дніпрі протягом усього дня буде стояти хмарна погода.

Вранці очікуються рясні опади. Про це повідомляє Синоптик.

Синоптики дали прогноз погоди на 14 грудня Известия

Незважаючи на дощ, який буде йти вночі та вранці, для дніпрян приємним бонусом буде плюсова температура. Стовпчик термометра коливатиметься від 0 до +5 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники.

З самого ранку і до вечора небо в Дніпрі буде затянуте хмарами. Світанок настане в 7:22, захід очікується о 15:47.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що В Дніпрі прийняли бюджет області на 2020 рік. У порівнянні з 2019-им він він буде меншим на 8 млрд. гривень.

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