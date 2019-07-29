Б'є струмом і вбиває тварин: в Дніпрі скаржаться на несправність водоспаду

Водоспад в Дніпрі на Монастирському острові б'ється струмом і вбиває тварин, які знаходяться поруч.
На це стали скаржитися місцеві рибалки, повідомляє Інформатор.
За словами рибалок, якщо зайти в воду поруч з водоспадом, вона може вдарити струмом.
"Останнім часом стали відбуватися неприємні речі. Коли стоїш у воді, в якийсь момент тебе просто може вдарити струмом. За останні пару тижнів на моїй пам'яті 4 людини", - розповів рибалка Олександр.
Водоспад в Дніпрі б'ється струмом
Днепр Час
Також чоловік зазначив, що поряд з водоспадом вмирають тварини. Поруч з ним плавають мертві риби і жаби.
Воду для водоспаду качають з Дніпра
Інформатор
Рибалки вважають, що це пов'язано з несправністю проводки.
У воді плавають мертві тварини
Інформатор
Рибалки вважають, що несправна проводка
Інформатор
Водоспад знаходиться на Монастирському острові
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі підклали бойову гранату на пішохідний перехід.
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