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Б'є струмом і вбиває тварин: в Дніпрі скаржаться на несправність водоспаду

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Водоспад в Дніпрі на Монастирському острові б'ється струмом і вбиває тварин, які знаходяться поруч.

На це стали скаржитися місцеві рибалки, повідомляє Інформатор.

За словами рибалок, якщо зайти в воду поруч з водоспадом, вона може вдарити струмом.

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"Останнім часом стали відбуватися неприємні речі. Коли стоїш у воді, в якийсь момент тебе просто може вдарити струмом. За останні пару тижнів на моїй пам'яті 4 людини", - розповів рибалка Олександр.

Водоспад в Дніпрі б'ється струмом

Водоспад в Дніпрі б'ється струмом

Днепр Час

Також чоловік зазначив, що поряд з водоспадом вмирають тварини. Поруч з ним плавають мертві риби і жаби.

Воду для водоспаду качають з Дніпра

Воду для водоспаду качають з Дніпра

Інформатор

Рибалки вважають, що це пов'язано з несправністю проводки.

У воді плавають мертві тварини

У воді плавають мертві тварини

Інформатор

Рибалки вважають, що несправна проводка

Рибалки вважають, що несправна проводка

Інформатор

Водоспад знаходиться на Монастирському острові

Водоспад знаходиться на Монастирському острові

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі підклали бойову гранату на пішохідний перехід.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро риба вдарило струмом
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