Б'є струмом і вбиває тварин: в Дніпрі скаржаться на несправність водоспаду

Водоспад в Дніпрі на Монастирському острові б'ється струмом і вбиває тварин, які знаходяться поруч.

На це стали скаржитися місцеві рибалки, повідомляє Інформатор.

За словами рибалок, якщо зайти в воду поруч з водоспадом, вона може вдарити струмом.

"Останнім часом стали відбуватися неприємні речі. Коли стоїш у воді, в якийсь момент тебе просто може вдарити струмом. За останні пару тижнів на моїй пам'яті 4 людини", - розповів рибалка Олександр.

Водоспад в Дніпрі б'ється струмом Днепр Час

Також чоловік зазначив, що поряд з водоспадом вмирають тварини. Поруч з ним плавають мертві риби і жаби.

Воду для водоспаду качають з Дніпра Інформатор

Рибалки вважають, що це пов'язано з несправністю проводки.

У воді плавають мертві тварини Інформатор

Рибалки вважають, що несправна проводка Інформатор

Водоспад знаходиться на Монастирському острові Інформатор

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