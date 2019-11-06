Б'є дітей і садить у "в'язницю": у садку під Дніпром спалахнув скандал із вихователькою

У Нікополі Дніпропетровської області батьки забили на сполох через виховательку в дитячому садку, яка застосовує фізичне і психологічне насильство щодо дітей.

Жінка дозволяє собі бити вихованців "чарівною паличкою" по голові та інших частинах тіла; тих, хто не хоче спати, відправляє до "в'язниці" – сусідньої порожньої групи, а також погрожує їм закапати очі клеєм. Про це розповів тато одного з потерпілих дошкільнят Ігор Дубовик на сторінці громадської організації "Прихист" у Facebook.

В садку під Дніпром вихователь б'є дітей і капає їм очі клеєм Комсомольська правда

Новини Під Дніпром вихователька ясел вигнала дворічну дитину на вулицю

"Педагогиня надміру знервована й роздратована, постійно підвищує тон. Це далеко не весь перелік. Звернувшись до завідувачки, зіткнулися з цілковитим нерозумінням і непрофесіоналізмом. На пропозицію змінити помічника виховательки, почули, що діти це все вигадали (14 осіб) і нічого не зміниться. Батьки, зверніть увагу на тих, кому ви довіряєте своїх дітей", – написав він.

Скриншот Громадська організація "Прихист" у Facebook

Ігор Дубовик показав скриншоти з батьківського чату у Viber. У листуванні видно, як понад 10 осіб розповідають про звірячу поведінку виховательки, про яку вони дізналися зі слів діток.

"Даня каже, що його били по руках і попі. Паличкою, в яку треба дути",

"Мені дитина каже: будь ласка, заберіть мене. Почався плач: не хочу, не буду, мені там клеять очі. Сказав: клеїть Люба, і руками на очі показує",

"Мирон також говорив за стілець, а за групу розповів, що тих, хто не хоче спати в обід, відправляють у сусідню групу. За паличку мовчить, казав, що свисток є",

"Міша сьогодні розповідав, що Ярика з Назаром в туалеті закривають, коли вони бавляться", – пишуть шоковані батьки.

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Діалог батьків у Viber

Все це відбувається в дитячому садку №36 "Сонечко", який вже потрапляв в гучний скандал. Раніше OBOZREVATEL писав, у Нікополі Дніпропетровської області 4 листопада 2-річного вихованця ясел залишили після прогулянки "з виховною метою" одного на вулиці. Ситуацію прокоментували в Нікопольській міській раді.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram