Аби в будинках було охайно: у Дніпрі голови ОСББ почали отримувати спеціальні дошки для оголошень

У Дніпрі головам ОСББ розпочали видавати дошки для оголошень. На кожній із них зазначено номери телефонів гарячої лінії міської ради для звернень громадян.

Розробити та надати представникам ОСББ спеціальні дошки для розміщення актуальної інформації було вирішено за результатами діалогу з міським головою Борисом Філатовим. Першочергово дошки для оголошень отримали найактивніші об’єднання, які беруть участь у програмах співфінансування та проходять навчання. (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"У нас у ОСББ є регулярна потреба інформування мешканців. За результатами діалогу з міським головою Борисом Філатовим було вирішено розробити та надати представникам ОСББ спеціальні дошки для розміщення актуальної інформації: звітів, планів робіт, які будуть проводитися в будинку. Це важливо для співвласників, щоб вони розуміли, на що витрачаються кошти. Міський голова неодноразово наголошував, що ОСББ є одним із фундаментальних утворень. Бо до них входять самоорганізовані люди, які несуть відповідальність за будинок. Авжеж і надалі разом із нашим міським головою Борисом Філатовим будемо розвивати роботу з ОСББ, ЖБК та ОСН. Так, зокрема, одна з ініціатив мера "Реновація ліфтів" буде на рівні з іншими проєктами продовжуватися й надалі", – наголошує спеціаліст по роботі з ОСББ, ЖБК та ОСН департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики міськради Владислав Макарець.

Голова ОСББ "Кольська, 19" Леонід Бушкет розповідає, що вони створили об'єднання п’ять років тому і досить активно беруть участь у програмах співфінансування: "Останнім часом багато паперової продукції, якою обліплюють все навкруги в будинку. Дуже важко потім прибирати це. Дякую відділу по роботі з ОСН та об’єднаннями громадян за надання дощок".

Чотири дошки на всі під’їзди отримала і голова ОСББ "Високовольтна, 12" Людмила Кубрак: "Я вдячна за інформаційні дошки. Ми зіштовхнулися з тим, що наразі існує дуже багато інформації, яку необхідно повідомляти мешканцям будинку. Це і про ремонти, борги, збори тощо. Так у нас виникає інформаційний обмін. Нам не хочеться заклеювати стіни, а хочеться, щоб будинок був гарним і затишним".

Голова ОСББ "Аеродром №14 та №15" Аліса Русо отримала вісім дощок на кожен з під’їздів: "Будь-яка інформація має знаходитися на дошці для ознайомлення людей. Дякую за те, що про нас піклуються. Ми беремо участь у програмах співфінансування і вже багато чого змогли разом зробити в домі. Міська влада надає нам багато інформації, допомагає в розв'язанні проблем, якщо вони виникають. Дуже дякую їм за це".

Зазначимо, що видача інформаційних дощок відбувається поетапно. 480 ОСББ їх вже отримали. Найближчим часом забезпечать ще 1000.