14 навчальних закладів Дніпра потрапили в рейтинг кращих ВНЗ країни: список

В Україні з'явився рейтинг ТОП-200 найкращих ВНЗ України.

У цей список потрапили 14 навчальних закладів Дніпра, повідомили на Освіта.ua

Як відзначили, рейтинг створювався за принципами ранжування ВНЗ. Однією з головних тенденцій в ранжируванні університетів в цьому році залишалося дотримання балансу між створенням нових, критичних знань, результатів досліджень і інновацій і практичної трансформації цих напрацювань в розвиток сучасного суспільства.

Рейтинг ВНЗ

Список найкращих ВНЗ Дніпра:

8 місце - Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";

14 місце - Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара;

15 місце - Національна металургійна академія;

55 місце - Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

56 місце - Дніпропетровська медична академія;

58 місце - Дніпровський національний університет залізничного транспорту;

68 місце - Український державний хіміко-технологічний університет;

103 місце - Університет імені Альфреда Нобеля;

119 місце - Дніпровський державний аграрно-економічний університет;

139 місце - Університет митної справи та фінансів;

160 місце - Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини;

181 місце - Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;

193 місце - Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту;

200 місце - Дніпровський гуманітарний університет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські університети потрапили в світовий топ.

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