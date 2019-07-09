ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Життя міста

14 навчальних закладів Дніпра потрапили в рейтинг кращих ВНЗ країни: список

736Читати матеріал російською

В Україні з'явився рейтинг ТОП-200 найкращих ВНЗ України.

У цей список потрапили 14 навчальних закладів Дніпра, повідомили на Освіта.ua

Як відзначили, рейтинг створювався за принципами ранжування ВНЗ. Однією з головних тенденцій в ранжируванні університетів в цьому році залишалося дотримання балансу між створенням нових, критичних знань, результатів досліджень і інновацій і практичної трансформації цих напрацювань в розвиток сучасного суспільства.

Рейтинг ВНЗ

Рейтинг ВНЗ

Новини
Поруч із російським: український ВНЗ потрапив у перелік кращих у світі

Список найкращих ВНЗ Дніпра:

  • 8 місце - Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";

  • 14 місце - Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара;

  • 15 місце - Національна металургійна академія;

  • 55 місце - Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

  • 56 місце - Дніпропетровська медична академія;

  • 58 місце - Дніпровський національний університет залізничного транспорту;

  • 68 місце - Український державний хіміко-технологічний університет;

  • 103 місце - Університет імені Альфреда Нобеля;

  • 119 місце - Дніпровський державний аграрно-економічний університет;

  • 139 місце - Університет митної справи та фінансів;

  • 160 місце - Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини;

  • 181 місце - Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;

  • 193 місце - Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту;

  • 200 місце - Дніпровський гуманітарний університет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські університети потрапили в світовий топ.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
УкраїнаДніпро
Теги
Дніпрорейтинг
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel