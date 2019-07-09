14 навчальних закладів Дніпра потрапили в рейтинг кращих ВНЗ країни: список

В Україні з'явився рейтинг ТОП-200 найкращих ВНЗ України.
У цей список потрапили 14 навчальних закладів Дніпра, повідомили на Освіта.ua
Як відзначили, рейтинг створювався за принципами ранжування ВНЗ. Однією з головних тенденцій в ранжируванні університетів в цьому році залишалося дотримання балансу між створенням нових, критичних знань, результатів досліджень і інновацій і практичної трансформації цих напрацювань в розвиток сучасного суспільства.
Рейтинг ВНЗ
Список найкращих ВНЗ Дніпра:
8 місце - Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
14 місце - Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара;
15 місце - Національна металургійна академія;
55 місце - Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
56 місце - Дніпропетровська медична академія;
58 місце - Дніпровський національний університет залізничного транспорту;
68 місце - Український державний хіміко-технологічний університет;
103 місце - Університет імені Альфреда Нобеля;
119 місце - Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
139 місце - Університет митної справи та фінансів;
160 місце - Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини;
181 місце - Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
193 місце - Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту;
200 місце - Дніпровський гуманітарний університет.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українські університети потрапили в світовий топ.
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