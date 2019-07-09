10 липня в Дніпрі відключать світло в двох районах: адреси

У Дніпрі не буде світла 10 липня в Шевченківському і Новокодакському районі.
Електропостачання відключать через технічне обслуговування контактних мереж. Про це повідомили в прес-службі "ДТЕК Дніпровські електромережі".
Світла не буде за такими адресами:
У Дніпрі відключать світло 10 липня
ТСН
Шевченківський район:
вул. Генерала Пушкіна, 2 - 32, 26а;
вул. Мессарош, 2 - 42, 3 - 29, 33.
Новокодакскій район:
вул. Орбітальна, 43 - 75, 44 - 76;
пер. Ракітінский, 1 - 11, 4 - 10;
вул. Чорноземна, 140 - 180, 141 - 149;
туп. Проїзний, 1 - 25, 2 - 26;
вул. Миколи Хвильового, 131;
вул. Повітрофлотська, 6;
просп. Івана Мазепи, 39 - 43;
вул. Караваєва, 54 - 58;
вул. Кутузова, 2 - 6, 2а;
вул. Повітрофлотська, 1, 2, 3, 5, 7.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі попередили про масштабне відключення води 10 липня.
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