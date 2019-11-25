Чиновники оголосили війну: у Дніпрі фірма з Харкова відловлює собак

Волонтерка Ірина Ситенко заявила, що на заводі "Інтерпайп" у Дніпрі вже кілька днів фірма з Харкова відловлює собак з метою їхньої подальшої ліквідації.

Про це пише "НМ". Жінка звернулася з проханням захистити тварин. За її словами, багато чотирилапих уже відвезли.

"Люди, я Вас благаю, зробіть що-небудь. Я сама не в змозі боротися з олігархами. Вже багато собак вивезли. Людям вони розповідають, що це розплідник. Вивезли собаку-маму, цуценят, яких я і моя подруга забрали вчасно з заводу.

Залишилися там пес і дві стерильні дівчинки. У понеділок їх відловлять. Вони будуть їздити, поки не знищать всіх. Невже тільки мене це хвилює. Я не працівниця цього заводу. Чому в мене серце розривається від цього свавілля і беззаконня", – каже Ірина.

У Дніпрі фірма з Харкова відловлює собак

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, до якого звернулися волонтери, заявив, що "деякі підприємці" викликали КП з Харкова вбивати собак у Дніпрі.

"Значить, дивіться хлопці. Тут деякі підприємці організували виклик Харківської шкуродерні до нашого міста. Ось особисто я вважаю це персональним оголошенням війни. Особисто мені. А я дуже злопам'ятний і живучий.

Падло, викликали з Харкова КП, вбивати наших собак. Від завтрашнього ранку я включаю машину знищення на всі підприємства, які користуються послугами цих харківських сволот. Не допоможе ніхто", – зазначив Лисенко.

Зі свого боку на Facebook-сторінці "Інтерпайп НТЗ" написали, що хотіли співпрацювати з цим харківським комунальним підприємством.

"Історія питання. На території заводу розвелася велика кількість собак, останнім часом почастішали напади на співробітників. Завод провів тендер, внаслідок якого було визначено підрядника – ФОП Лупальцов.

Він у п'ятницю відловив на території заводу 25 собак і мав відвезти на постійне перебування в харківський розплідник згідно з договором. Від активістів дізналися, що до діяльності даного розплідника багато питань, зокрема щодо жорстокого поводження з тваринами. Як підприємство, ми не стикалися раніше з подібною ситуацією.

Ми отримаємо пояснення від підрядника, з'ясуємо, де перебувають тварини і в якому стані. Плануємо повертати собак, якщо інформація підтвердиться", – написали в пості.

Як писав OBOZREVATEL, у мережі з'явилися неспростовні докази того, як ексзаступник мера Хмельницького, а тепер директор Державного архіву Володимир Байдич жорстоко познущався над своїм собакою.

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