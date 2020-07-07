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Борделі, порностудія та "наркокартель": на Дніпропетровщині поліція провела масштабні рейди

Святослав Фадєєв
Дніпро
1,8 т.
Поліція Дніпропетровщини провела масштабні рейди

Поліція Дніпропетровщини провела масштабні рейди.

Поліція Дніпропетровської області за останні кілька днів виявила борделі, які працювали під прикриттям масажного салону, домашню порностудію і нарколабораторію.

Як стало відомо OBOZREVATEL, правоохоронці провели масштабні рейди в регіоні.

Так, у ніч на 4 липня в Кривому Розі правоохоронці "накрили" два борделі, які працювали під виглядом масажного салону. Зараз поліція встановлює організаторів нелегального бізнесу, які орендували приміщення в двох районах міста для секс-послуг. Уже відкрито кримінальне провадження.

У Кривому Розі організували бордель

У Кривому Розі організували бордель

У цей же день поліцейські Дніпропетровської області встановили особу жінки, яка влаштувала домашню порностудію. Підозрювана прямо вдома знімала відео, а результат своєї "режисерської" роботи викладала в інтернет. Зараз вирішується питання про оголошення їй підозри й обрання запобіжного заходу. Вся техніка і банківські карти у жінки були вилучені як речові докази.

На Дніпропетровщині жінка організувала порностудію

На Дніпропетровщині жінка організувала порностудію

У тому ж Кривому Розі обласні правоохоронці "накрили" ОЗУ, члени якого виробляли і збували наркотики: метамфетамін, канабіс, опій. Проведено 40 обшуків, затримано 10 осіб у віці від 20 до 53 років. Четверо з них раніше судимі за аналогічні злочини.

Поліція викрила угруповання наркозбувачів

Поліція викрила угруповання наркозбувачів

Попередньо встановлено, що незаконний бізнес приносив їм щомісяця півтора мільйона гривень.

Також 5 липня у дворі 49-річного жителя Кривого Рогу поліція знайшла 360 кущів висушеного канабісу, 250 грамів сухої речовини зеленого кольору і 10 патронів різного калібру. На присадибній ділянці правоохоронців виявили ще понад 800 кущів конопель. У той же день поліцейські провели ще один обшук вдома у раніше судимого 34-річного криворіжця, під час якого вилучили близько 100 грамів речовини білого кольору, схожої на наркотичну.

У жителя Кривого Рогу знайшли 360 кущів канабісу

У жителя Кривого Рогу знайшли 360 кущів канабісу

Правоохоронці перевіряють обох чоловіків на причетність до розповсюдження наркотиків.

У Новомосковську поліція викрила злочинне угруповання наркозбувачів-закладчиків. Збутом наркотиків займалися троє чоловіків 19-30 років і 53-річна жінка. Щомісяця наркобізнес приносив їм близько 200 тисяч гривень.

6 липня правоохоронці області провели п'ять обшуків вдома у членів ОЗУ, під час яких у зловмисників було вилучено 44 пакети з наркотичною речовиною "Метадон", 3 пакети і паперовий згорток із марихуаною, 3 стартових пістолети, перероблених під патрони метальної дії, 32 патрони до них і гроші. Крім цього вилучили порожні пакети, ваги і мобільні телефони. Всі речові докази направили на проведення експертизи, уточнили в обласній поліції. Одного зі злочинців уже затримали, вирішується питання про запобіжний захід іншим членам угруповання. Їм загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі.

Як зазначив начальник ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Володимир Огурченко, боротьба з наркобізнесом – один із пріоритетів роботи обласної поліції, робота проводиться системно.

Начальник ГУ НП в Дніпропетровській області Володимир Огурченко

Начальник ГУ НП в Дніпропетровській області Володимир Огурченко

"Таке масштабне відпрацювання не одноразова акція, це системна, нещадна боротьба зі злом. Наше завдання – знищити ринок наркотиків у всіх його проявах, починаючи від попиту, і закінчуючи пропозицією", – наголосив Огурченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Служби безпеки в травні затримали в Києві чоловіка з великою партією кокаїну, який він придбав для подальшого збуту.

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