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11 жовтня • оновлено в 17:23
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Зґвалтував дочку-підлітка: під Дніпром винесли жорсткий вирок

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Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив до 10 років позбавлення волі чоловіка за зґвалтування 16-річної дочки.

Злочин трапився у серпні 2018 року, повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

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newskm.net

Суд встановив, що 40-річний житель одного з сіл Синельниківського району напився і зґвалтував дочку.

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Зазначається, що дівчинка має інвалідність через психічне захворювання і перебуває на диспансерному обліку у лікаря-психіатра.

Обвинувачений не визнав свою провину, проте вона була повністю доведена прокуратурою.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що у Марганці Дніпропетровської області 47-річний чоловік зґвалтував 9-річну дівчинку. Справу обвинуваченого передали до суду.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
зґвалтування постраждала дитина
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
уграизге мир
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руденко евгений
руденко евгений
трудно доказать 100%, а вот если не было? встаньте на место обвиняемого...
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Украина родина педофилов маньяков и извращенцев - толи там воздух такой толи люди такие...
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руденко евгений
руденко евгений
Bладимир Ильич, почитай российскую прессу, Украина сильно отстаёт...
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