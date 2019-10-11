Зґвалтував дочку-підлітка: під Дніпром винесли жорсткий вирок

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив до 10 років позбавлення волі чоловіка за зґвалтування 16-річної дочки.

Злочин трапився у серпні 2018 року, повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

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Суд встановив, що 40-річний житель одного з сіл Синельниківського району напився і зґвалтував дочку.

Зазначається, що дівчинка має інвалідність через психічне захворювання і перебуває на диспансерному обліку у лікаря-психіатра.

Обвинувачений не визнав свою провину, проте вона була повністю доведена прокуратурою.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Марганці Дніпропетровської області 47-річний чоловік зґвалтував 9-річну дівчинку. Справу обвинуваченого передали до суду.

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