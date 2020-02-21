Знайшли в руїнах: на Дніпропетровщині чоловік загинув під час пожежі в житловому будинку

У селищі Пропашне Дніпропетровської області 20 лютого трапилася пожежа в житловому будинку на вулиці Шевченка.

У вогняній пастці опинилися двоє людей. Врятуватися вдалося лише одній, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Пожежа під Дніпром vgorode.ua

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку "101" близько 20:50. За адресою відразу ж направили чергову бригаду рятувальників.

На пожежі врятували жінку 1955 року народження – її передали медикам швидкої допомоги, але після обстеження пенсіонерка відмовилася від госпіталізації. Чоловік 1964 року народження не вижив. Його бездиханне тіло виявили під час ліквідації події.

Точна причина виникнення пожежі поки невідома.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Тверській виявили чоловіка, який лежав під стінами будинку №11, не подаючи жодних ознак життя. Прибулі на місце медики констатували його смерть. Попередньо, чоловік помер від травм, отриманих при падінні з вікна п'ятого поверху.

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