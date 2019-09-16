Головна Новини
16 вересня • оновлено в 15:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Злетів з траси і врізався в дерево: під Дніпром сталася серйозна ДТП з постраждалими

438 Читати матеріал російською

У селищі міського типу Іларіонове Дніпропетровської області 15 вересня автомобіль "Opel Omega" з'їхав з проїжджої частини і врізався в дерево.

Аварія сталася близько 9:27 на трасі "Дніпро-Мелітополь". Про це повідомили в пресслужбі Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Під Дніпром легковик потрапила в дерево

Під Дніпром легковик потрапила в дерево

LRNews

Новини
Уламки розлетілися по всій дорозі: в Дніпрі сталася страшна ДТП

Втративши контроль над транспортним засобом, водій легковика злетів з дороги і врізався в дерево. В результаті зіткнення постраждали двоє людей, які перебували в автомобілі.

Водія вдалося звільнити ще до приїзду рятувальників, а жінку-пасажира затиснуло конструкціями транспортного засобу. Її з понівеченого авто вирізали співробітники ДСНС.

В Іларіоновому пасажирку вирізали з авто

В Іларіоновому пасажирку вирізали з авто

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Новини
У Кривому Розі автомобіль збив на "зебрі" двох жінок з дитиною
В Іларіоновому пасажирку вирізали з авто

В Іларіоновому пасажирку вирізали з авто

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Постраждалих госпіталізували в обласну клінічну лікарню імені Мечникова в Дніпрі.

На місці події працювали четверо рятувальників і 1 одиниця техніки. В деталях ДТП будуть розбиратися правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на перетині вулиць Святослава Хороброго і Виконкомівської в Дніпрі автомобіль Kia протаранив трамвай №5. В аварії постраждали три людини, серед них 14-річний підліток.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія постраждали українці
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel