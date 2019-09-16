Злетів з траси і врізався в дерево: під Дніпром сталася серйозна ДТП з постраждалими

У селищі міського типу Іларіонове Дніпропетровської області 15 вересня автомобіль "Opel Omega" з'їхав з проїжджої частини і врізався в дерево.

Аварія сталася близько 9:27 на трасі "Дніпро-Мелітополь". Про це повідомили в пресслужбі Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Під Дніпром легковик потрапила в дерево LRNews

Втративши контроль над транспортним засобом, водій легковика злетів з дороги і врізався в дерево. В результаті зіткнення постраждали двоє людей, які перебували в автомобілі.

Водія вдалося звільнити ще до приїзду рятувальників, а жінку-пасажира затиснуло конструкціями транспортного засобу. Її з понівеченого авто вирізали співробітники ДСНС.

В Іларіоновому пасажирку вирізали з авто ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

В Іларіоновому пасажирку вирізали з авто ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Постраждалих госпіталізували в обласну клінічну лікарню імені Мечникова в Дніпрі.

На місці події працювали четверо рятувальників і 1 одиниця техніки. В деталях ДТП будуть розбиратися правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на перетині вулиць Святослава Хороброго і Виконкомівської в Дніпрі автомобіль Kia протаранив трамвай №5. В аварії постраждали три людини, серед них 14-річний підліток.

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