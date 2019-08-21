Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Злетіло взуття: під Дніпром мотоцикліст переїхав жінку. Фото з місця ДТП

587 Читати матеріал російською

У ніч на 21 серпня в Кривому Розі Дніпропетровської області мотоцикліст збив жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці.

В результаті зіткнення постраждала 35-річна жінка і водій мотоцикла. Про це повідомляє Первый Городской.

ДТП в Кривому Розі

ДТП в Кривому Розі

Первый Городской

ДТП сталося на вулиці Ватутіна. За словами очевидців, мотоцикліст збив жінку, потім водій впав з мотоцикла і він сам проїхав ще близько 300 метрів, поки не врізався в дерево.

Новини
Могло вибухнути в будь-який момент: по Дніпру їздило авто з боєприпасами. Відео
У Кривому Розі мотоцикліст переїхав жінку

У Кривому Розі мотоцикліст переїхав жінку

Первый Городской

Пішохід отримала множинні переломи. Жінка була госпіталізована в Криворізьку міську лікарню №2 у важкому стані. Там же знаходиться і пострадалий водій, про його стан невідомо.

Обидва учасники аварії госпіталізовано

Обидва учасники аварії госпіталізовано

Первый Городской

В деталях аварії почали розбиратися поліцейські.

Новини
Ядерний вибух в Росії: рятувальники повідомили про радіацію в Дніпрі

Пізніше стало відомо, що винуватиця ДТП - багатодітна мати. У неї п'ятеро дітей, наймолодшій дитині п'ять місяців. Вона поспішала перейти дорогу, щоб привітати брата з днем народження.

Жінка перебуває у важкому стані

Жінка перебуває у важкому стані

Первый Городской

Від сильного удару злетіло взуття

Від сильного удару злетіло взуття

Первый Городской

Раніше OBOZREVATEL писав, що ввечері 14 серпня в Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі стріляли по тролейбусу з пасажирами. Це сталося на зупинці громадського транспорту.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП мотоцикл
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Перебегала дорогу в неустановленном месте а потом будет выть что сбили ее,таких перебежчиков судить нужно и ещё и денег пусть заплатит мотоциклисту за ремонт лечение и моральный ущерб!!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...