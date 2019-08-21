Злетіло взуття: під Дніпром мотоцикліст переїхав жінку. Фото з місця ДТП

У ніч на 21 серпня в Кривому Розі Дніпропетровської області мотоцикліст збив жінку, яка перебігала дорогу в недозволеному місці.

В результаті зіткнення постраждала 35-річна жінка і водій мотоцикла. Про це повідомляє Первый Городской.

ДТП в Кривому Розі Первый Городской

ДТП сталося на вулиці Ватутіна. За словами очевидців, мотоцикліст збив жінку, потім водій впав з мотоцикла і він сам проїхав ще близько 300 метрів, поки не врізався в дерево.

У Кривому Розі мотоцикліст переїхав жінку Первый Городской

Пішохід отримала множинні переломи. Жінка була госпіталізована в Криворізьку міську лікарню №2 у важкому стані. Там же знаходиться і пострадалий водій, про його стан невідомо.

Обидва учасники аварії госпіталізовано Первый Городской

В деталях аварії почали розбиратися поліцейські.

Пізніше стало відомо, що винуватиця ДТП - багатодітна мати. У неї п'ятеро дітей, наймолодшій дитині п'ять місяців. Вона поспішала перейти дорогу, щоб привітати брата з днем народження.

Жінка перебуває у важкому стані Первый Городской

Від сильного удару злетіло взуття Первый Городской

Раніше OBOZREVATEL писав, що ввечері 14 серпня в Кривому Розі Дніпропетровської області невідомі стріляли по тролейбусу з пасажирами. Це сталося на зупинці громадського транспорту.

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