Жахливий сморід і мертва риба: під Дніпром назріває екологічна катастрофа

У селі Олефірівка Петропаловського району Дніпропетровської області місцеві жителі страждають від масової загибелі риби.

За словами місцевої жительки Валентини Червякової, сільська рада ніяк не реагує на ситуацію.

Під Дніпром екокатастрофа

"Річка Самара перебуває в критичному стані у зв'язку з отруєнням прісноводної риби. Все це відбувається на очах у мешканців села. Постійно нестерпний сморід і поверхня води покрита маслянистим шаром", – написала Валентина на сторінці у Facebook.

У сільській раді не реагують, а тільки заспокоюють населення і стверджують, що в цьому немає нічого страшного.

"Але факт залишається фактом, і надалі стан річки тільки погіршується. Звідки нам чекати допомоги? Дуже шкода, що з року в рік вмирає довкілля через байдужість", – додала жінка.

Під Дніпром екокатастрофа

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