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18 листопада • оновлено в 15:46
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Жахливий сморід і мертва риба: під Дніпром назріває екологічна катастрофа

1.8т
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У селі Олефірівка Петропаловського району Дніпропетровської області місцеві жителі страждають від масової загибелі риби.

За словами місцевої жительки Валентини Червякової, сільська рада ніяк не реагує на ситуацію.

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Під Дніпром екокатастрофа

Під Дніпром екокатастрофа

"Річка Самара перебуває в критичному стані у зв'язку з отруєнням прісноводної риби. Все це відбувається на очах у мешканців села. Постійно нестерпний сморід і поверхня води покрита маслянистим шаром", – написала Валентина на сторінці у Facebook.

У сільській раді не реагують, а тільки заспокоюють населення і стверджують, що в цьому немає нічого страшного.

"Але факт залишається фактом, і надалі стан річки тільки погіршується. Звідки нам чекати допомоги? Дуже шкода, що з року в рік вмирає довкілля через байдужість", – додала жінка.

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Під Дніпром екокатастрофа

Під Дніпром екокатастрофа

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме найглибше озеро України Світязь сильно обміліло, втративши пів сотні сантиметрів води від звичного рівня.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
екологічна катастрофа
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
«Идет рота ВСУ, после них везде срачь, вонь ... Дошли до горизонта, а там речка, цветы, березы, леса. И тут командир говорит: „Рота, стой! Наконец-то есть место, где можно посрать“
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Проклятые оккупанты? Не? Интересно выслушать по этому поводу мнение Медовара!
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Река Самара название ватное, срочно надо переименовать и все наладится.
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