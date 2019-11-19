Збив на переході: справу про смертельне ДТП на Гальченко в Дніпрі передали в суд

Прокуратура передала до суду справу про смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на проїзді Олександра Гальченко в Дніпрі 25 серпня.

Перше засідання мало відбутися 8 листопада, проте через неявку прокурора його перенесли, повідомила OBOZREVATEL мати загиблої дівчини Наталія Газизова.

Справу про смертельне ДТП на вул. О. Гальченко передали в суд

"Зараз у нас починаються суди ... 8 листопада мало відбутися засідання, але прокурори не прийшли в суд. Засідання перенесли на 11 грудня", – сказала вона.

За словами жінки, суд направив запрошення на засідання, однак в прокуратурі запевняють, що вони його не отримали.

Також Наталія Газизова повідомила, що її 19-річна дочка Дарина переходила дорогу спокійно і по добре освітленому пішохідному переходу, перед яким встановлений знак обмеження швидкості до 40 км.

Дівчину проводжав її дідусь, який був неподалік, коли сталося зіткнення.

Постраждалу госпіталізували в лікарню Мечникова з черепно-мозковою травмою і численними переломами. Вона впала в кому і померла 29 серпня, не приходячи до тями.

Наталя Газизова зазначила, що коли вона приїхала на місце події, то не помітила слідів гальмування на дорозі, а на відео моменту ДТП помітно, що водій не зменшував швидкості.

У прокуратурі також відзначають, що водій їхав зі швидкістю, що в два рази перевищує дозволену і, за висновками слідства, його дії призвели до ДТП.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 25 серпня автомобіль Volkswagen Passat збив дівчину-пішохода. ДТП сталося на проїзді Олександра Гальченко близько 22:00.

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