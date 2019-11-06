Зарізав сім'ю: суд вирішив долю 18-річного вбивці з Дніпропетровщини

У Дніпрі 6 листопада винесли вирок школяреві, який в березні минулого року зарізав сусіда та його чотирирічну дитину.

Під час скоєння злочину хлопець перебував у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє "ТСН".

Суд вирішив долю 18-річного вбивці з Дніпропетровщини ТСН

Відомо, що нетверезий одинадцятикласник увірвався в будинок сусідів у Павлограді. Нанесені ним ножові поранення стали фатальними для чоловіка і його чотирирічної дочки. Вагітна жінка також серйозно постраждала, проте змогла вижити. Рік тому вона перестала вимагати для вбивці довічного покарання.

18-річного злочинця того ж дня знайшла і затримала поліція. Як пізніше з'ясувалося, він є пасинком павлоградської судді. Для забезпечення неупередженості правосуддя хлопця судили не в рідному місті.

Обвинувачений отримав довічний термін. Мотиви злочину досі залишаються невідомими.

Суд вирішив долю 18-річного вбивці з Дніпропетровщини ТСН

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром сварка в магазині закінчилася стріляниною. В процесі конфлікту з іншими покупцями затриманий дістав пневматичний пістолет і вистрелив у одного з них. Злочинець зник з місця злочину, а потерпілому надали медичну допомогу.

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