Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Замах на бізнесмена: в Нікополі чоловік кинув гранату під авто

296 Читати матеріал російською

У Нікополі Дніпропетровської області чоловік кинув гранату під автомобіль Mitsubishi Outlander, який належить місцевому підприємцю.

Інцидент стався на перехресті вул. Новикова та вул. Коцюбинського близько 22:50 неділі, передає пресслужба Головного управління поліції Дніпропетровської області.

Невідомий кинув гранату в авто бізнесмена

Невідомий кинув гранату в авто бізнесмена

Пресслужба ГУ Нацполіціі в Дніпропетровської області

"Встановлено, що 28 липня чоловік кинув під автомобіль 41-річного місцевого підприємця гранату РГД-5", - сказано в повідомленні пресслужби.

В результаті вибуху, що стався, два пасажира автомобіля отримали численні осколкові поранення.

Зараз постраждалі перебувають у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

Експерти-вибухотехніки вилучили з місця події фрагменти гранати РГД-5.

Фрагмент гранати

Фрагмент гранати

Пресслужба ГУ Нацполіціі в Дніпропетровської області

Правоохоронці встановили підозрюваного в злочині і доставили його в відділ поліції.

Новини
Дівчина підірвалася на гранаті: з'явилися деталі потужного вибуху під Києвом

В даний час вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) п. 1,5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вранці 29 липня на проспекті Свободи в Дніпрі виявили гранату Ф-1.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Теги
Нікополь вибух кримінал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel