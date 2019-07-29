Замах на бізнесмена: в Нікополі чоловік кинув гранату під авто

У Нікополі Дніпропетровської області чоловік кинув гранату під автомобіль Mitsubishi Outlander, який належить місцевому підприємцю.

Інцидент стався на перехресті вул. Новикова та вул. Коцюбинського близько 22:50 неділі, передає пресслужба Головного управління поліції Дніпропетровської області.

Невідомий кинув гранату в авто бізнесмена Пресслужба ГУ Нацполіціі в Дніпропетровської області

"Встановлено, що 28 липня чоловік кинув під автомобіль 41-річного місцевого підприємця гранату РГД-5", - сказано в повідомленні пресслужби.

В результаті вибуху, що стався, два пасажира автомобіля отримали численні осколкові поранення.

Зараз постраждалі перебувають у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.

Експерти-вибухотехніки вилучили з місця події фрагменти гранати РГД-5.

Фрагмент гранати Пресслужба ГУ Нацполіціі в Дніпропетровської області

Правоохоронці встановили підозрюваного в злочині і доставили його в відділ поліції.

В даний час вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) п. 1,5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вранці 29 липня на проспекті Свободи в Дніпрі виявили гранату Ф-1.

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